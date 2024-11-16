Юрист рассказал об обновлениях в системе налоговых вычетов c 2025 года

«Среди нововведений — увеличение стандартных вычетов на детей и появление нового вычета в размере 18 тысяч рублей за успешную сдачу нормативов ГТО», — рассказал Хаминский.
Юрист обратил внимание, что для получения этого нового вычета обязательным условием станет прохождение диспансеризации. Сейчас, как напомнил Хаминский, стандартные налоговые вычеты касаются, например, содержащих детей родителей и льготных категорий граждан.
«Хорошая новость заключается в том, что теперь для получения детского вычета работнику не нужно подавать заявление работодателю», — пояснил юрист.
Как рассказал Хаминский, чтобы воспользоваться налоговыми вычетами, граждане могут обратиться в бухгалтерию работодателя или воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика на сайте налоговой инспекции. Юрист отметил, что для подтверждения права на вычет необходимо собрать набор документов, включая справки от организаций, предоставивших льготируемые услуги.
«К тому же граждане могут получить налоговые вычеты не только за прошлый год, но и за три предыдущих года, что дает возможность вернуть часть потраченных средств задним числом», — заверил Хаминский.
Он напомнил о необходимости проконсультироваться с юристами или обратиться в бухгалтерию, чтобы понять, какие вычеты доступны.