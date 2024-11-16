Юрист рассказал об обновлениях в системе налоговых вычетов c 2025 года

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Обновления в системе налоговых вычетов в России вступают в силу с начала 2025 года, с его наступлением граждане с детьми и успешно сдавшие нормативы ГТО (Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне») могут сэкономить на налогах сотни тысяч рублей, рассказал РИА Новости руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.