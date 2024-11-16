Вкладно получается: доля крупных депозитов граждан достигла почти 64%

В России быстрее всего растут крупные вклады населения, средства на которых лишь частично покрываются страховкой. По итогам девяти месяцев 2024-го на депозиты от 1,4 млн рублей (гарантированная государством сумма) приходилось почти 64% от общего объема, следует из материалов Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В этом году наибольшими темпами — 26% — увеличивались депозиты от 3 млн до 10 млн рублей, а количество вкладчиков в этой категории подскочило на 27% за три квартала. Эксперты объясняют такие показатели перетоком состоятельных инвесторов с фондового рынка и рынка недвижимости на фоне высоких ставок по депозитам. И людей не останавливает ни отсутствие страховки на всю сумму вложений, ни налог на доход от них, который теперь придется платить.
Какие вклады растут быстрее всего
В гонке накоплений наибольшую активность проявляют состоятельные россияне. За девять месяцев этого года самыми быстрыми темпами росли крупные депозиты и численность вкладчиков с большими сбережениями, следует из материалов АСВ. Лидерами оказались вклады в диапазоне от 3 млн до 10 млн рублей. Они выросли на 26% по сумме и на 27,4% по количеству инвесторов, вложения от 1,4 млн до 3 млн рублей и свыше 10 млн рублей — на 20,3% и 19,1% и на 22,5% и 24,9% соответственно.
При этом более скромные вклады росли темпами ниже средних показателей (14,8%). Вложения на сумму от 1 млн до 1,4 млн рублей увеличились всего на 12,5%. Наихудший результат показали депозиты до миллиона рублей. Тут прибавка составила всего 3,1% по сумме и 6,1% по количеству вкладчиков.
Надо сказать, что процесс «укрупнения» начался в прошлом году после резкого повышения ключевой ставки, а вслед за ней и обещанной доходности по вкладам. Поэтому меняется и доля как крупных депозитов, так и количество инвесторов с большими сбережениями в банках.
Так, указывается в материалах АСВ, на 1 октября этого года на вклады свыше 10 млн рублей приходилось 31,1% от общей суммы, от 3 млн до 10 млн рублей — 15,6%, от 1,4 млн до 3 млн рублей — 17%. То есть в общем депозиты размером больше, чем покрывает страховка, занимают долю в 63,7%. Вклады, средства на которых полностью покрывается госгарантией, составили 36,3%. До начала депозитного бума это соотношение выглядело иначе — 56,5% и 43,5%. Постепенно меняется картина и по количеству вкладчиков. Например, если по итогам 2022 года доля людей, чьи средства полностью попадали под страховку в 1,4 млн рублей, составляла 98,3%, то сейчас — 97,5%.
Почему крупных депозитов становится больше
Возникает закономерный вопрос, почему, несмотря на превышение страхового покрытия и налог на большие вклады, который придется уплачивать с этого года, наблюдается рост именно в сегменте «крупняка»? По мнению управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, хотя бы отчасти это обусловлено снижением популярности розничных инвестиций в фондовые инструменты и перетоком в банки инвесторов с весомыми портфелями.
— Пик на финансовом рынке пришелся на 2020−2021 годы, а резкий спад — на 2022-й после обесценения активов и приостановок торгов. После стрессов инвесторы значительно снизили свои риск-аппетиты и стали тяготеть к банковским сберегательным продуктам, — пояснил эксперт. — А в 2024 году из-за повышения ставок по вкладам это не только более надежно, но зачастую и более доходно по сравнению с фондовыми инструментами.
Причем сейчас, хотя и происходит некоторое восстановление фондового рынка, активного перетока состоятельных розничных инвесторов особо не наблюдается. Очевидно, что на данный момент высокая обещанная доходность со стороны банков кажется более привлекательной.
Как полагает CEO сервиса партнерских продаж Pampadu Сергей Локтев, в банки перетекли средства состоятельных вкладчиков не только с биржи, но и рынка недвижимости. Действительно, высокие ставки по кредитам препятствуют инвестициям в квадратные метры, поэтому свободные деньги граждане кладут на депозиты с хорошей доходностью. Тем более, как отметила замдиректора департамента банковского развития Ассоциации банков России Елена Самохина, самые высокие ставки кредитные организации устанавливают на крупные вклады.
— Конечно, в условиях высокой ключевой ставки население и бизнес охотно несут свои деньги на банковские вклады. Какие-то крупные покупки при этом откладываются на потом — например, приобретение квартиры, которое сейчас ограничено заградительными ставками по ипотеке, — подтвердила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.
Что касается налогов, то, как считает Юрий Беликов из «Эксперт РА», для состоятельных розничных инвесторов — это данность, поскольку доход с ценных бумаг облагается НДФЛ. Поэтому у тех же фондовых инвестиций и с этой позиции нет преимуществ перед банковскими вкладами, подчеркнул он.
Скорее наоборот, депозиты в этом смысле более привлекательны, поскольку налог уплачивается только с превышения определенного дохода, заметила Людмила Рокотянская.
Повысят ли страховку по вкладам
Вопрос неполного покрытия крупных вкладов страховкой также не критичен для состоятельных россиян. Ведь основная часть средств размещена в крупнейших кредитных организациях из разряда системно значимых, то есть тех, кому по определению государство не позволит рухнуть. Тем более что и причин для этого нет с учетом прибыли, которую показывает сейчас банковский сектор.
В любом случае пока вопрос о повышении суммы страховки по вкладам не рассматривается, следует из ответа председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова на вопрос «Известий».
— Страховое покрытие до 1,4 млн рублей обеспечивает полную защиту почти 98% счетов, то есть повышение лимита подавляющему большинству вкладчиков дополнительной защиты не даст. Если же есть большие накопления, их можно достаточно легко диверсифицировать, — заявил депутат.
По его словам, сейчас актуальна задача формирования долгосрочных ресурсов для инвестиций, поэтому целесообразно в этом направлении работать, например, увеличить страховое покрытие для счетов эскроу до 30 млн рублей, для безотзывных сберегательных сертификатов сроком более трех лет до 2,8 млн рублей. Привлечение долгосрочных вкладов свыше трех лет также нужно простимулировать, добавил Анатолий Аксаков.