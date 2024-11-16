Вкладно получается: доля крупных депозитов граждан достигла почти 64%

В России быстрее всего растут крупные вклады населения, средства на которых лишь частично покрываются страховкой. По итогам девяти месяцев 2024-го на депозиты от 1,4 млн рублей (гарантированная государством сумма) приходилось почти 64% от общего объема, следует из материалов Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В этом году наибольшими темпами — 26% — увеличивались депозиты от 3 млн до 10 млн рублей, а количество вкладчиков в этой категории подскочило на 27% за три квартала. Эксперты объясняют такие показатели перетоком состоятельных инвесторов с фондового рынка и рынка недвижимости на фоне высоких ставок по депозитам. И людей не останавливает ни отсутствие страховки на всю сумму вложений, ни налог на доход от них, который теперь придется платить.