Устойчивый прирост: в ЦБ пока не видят замедления инфляции

ЦБ РФ пока не наблюдает устойчивого замедления инфляции, в начале ноября рост цен продолжался высокими темпами. Об этом сообщил журналистам советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в рамках коммуникационной сессии по разъяснению денежно-кредитной политики. Как власти собираются бороться с инфляцией и когда стоит ждать результатов — в материале «Известий».
Небыстрые результаты
В пресс-службе ЦБ «Известиям» напомнили, что Банк России повысил ставку уже третий раз подряд — сейчас с 19 до 21% годовых. Главными причинами такого решения стали ускорение инфляции, рост инфляционных ожиданий, увеличение бюджетных расходов и повышенная индексация тарифов ЖКХ.
На самом деле высокая ключевая ставка уже работает, считает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.
— К сожалению, инфляция инертна, и мы не видим быстрых результатов от недавнего ужесточения политики ЦБ. По итогам ноября, думаю, увидим замедление в кредитовании корпоративного сектора. Кредитование физлиц уже резко замедлилось. Кредитный портфель физлиц по итогам октября почти не вырастет. Кредитный эффект уже вычитает около 6 трлн спроса в годовом выражении. Это сопоставимо с 3% ВВП, — сказал «Известиям» эксперт.
Первое полугодие 2025-го, по его мнению, будет определяющим для возвращения инфляции к цели. Ключевой вопрос — будет ли этот процесс быстрым и предсказуемым, заметил управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.
— Инфляция продолжает расти, что, возможно, связано со сложностями с платежами за импорт, дефицитом рабочей силы в стране, мерами фискального стимулирования экономики. На текущий момент реальная процентная ставка (ключевая ставка минус инфляция) в РФ является одной из самых высоких в мире. Это свидетельствует о том, что регулятор принимает все необходимые меры по снижению инфляции, — заявил «Известиям» эксперт. — Без мер ЦБ инфляция была бы существенно и, возможно, структурно, выше.
Власти активно борются с инфляцией монетарными методами. Результаты не мгновенные, особенно когда бюджетные расходы зависят от неэкономических мотивов при определении приоритетов, пояснил «Известиям» главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.
— В сложившихся обстоятельствах результаты (охлаждение экономики и темпов инфляции) могут стать заметны к концу первого квартала 2025 года, — заметил эксперт.
Предварительные цифры за первые полторы недели ноября — 0.42 п.п. прироста потребительских цен, напомнил «Известиям» директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Это примерно в два раза выше, чем темпы, сопоставимые с целевым уровнем инфляции. Значит, денежно-кредитная политика по-прежнему будет стремиться замедлить рост портфеля банковских кредитов нефинансовым компаниям, потому что он является главным компонентом роста денежной массы в России сейчас.
Адекватная оценка
Недельные данные об инфляции дают лишь ограниченное представление о ценовой динамике, поскольку формируются на основании относительно небольшого набора товаров. По этой причине данные Росстата о недельной инфляции (если из них рассчитать изменение цен за месяц) могут не совпадать с данными об инфляции месячной, отметил научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин.
— Например, в октябре 2024 года недельные данные свидетельствовали о более высокой инфляции, чем в итоге показали данные за месяц, — сказал «Известиям» эксперт. — Ключевая ставка была повышена в конце октября, хотя фактически инфляция (в том числе с устранением сезонности) оставалась в том же диапазоне, а скачок был виден только в отдельных недельных данных.
Кроме того, по его словам, борьба с инфляцией ведется уже давно, и есть определенные результаты. Высокая ключевая ставка, которую ЦБ может еще поднять в декабре, уже является неплохим сдерживающим инструментом: объем привлекаемых кредитными организациями средств на депозиты и вклады физических и юридических лиц стабильно растет, а кредитование по отдельным направлениям замедляется.
— Правительство предпринимает шаги по мягкому влиянию на цены по отдельным чувствительным направлениям. Например, был увеличен импорт яиц и сливочного масла из дружественных стран для стабилизации цен на внутреннем рынке, — отметил он. —Также реализуется ряд мер для избежания роста цен на топливо: с 1 августа текущего года вернули запрет на экспорт бензина, а с октября увеличили объем выплат нефтепереработчикам из бюджета по демпферу.
Воздействие некоторых мер, по его мнению, таких как ключевая ставка, носит довольно отложенный характер. По этой причине стабильного снижения темпов роста цен при отсутствии проявлений серьезных рисков можно ожидать только ближе к началу второго полугодия 2025 года.
Ограниченные меры
Набор инструментов для борьбы с инфляцией у ЦБ довольно скудный и сейчас сводится к ужесточению денежно-кредитной политики вкупе с закупками золота в золотовалютный резерв России, которые укрепляют рубль, сказал «Известиям» независимый эксперт Федор Сидоров.
— Тем не менее факторы, разгоняющие инфляцию, оказываются сильнее. Во-первых, рост тарифов ЖКХ в июле на 10% вызвал скачок цен: все предприятия без исключения увеличили свои издержки, которые немедленно отразились на себестоимости, — заметил он, — Во-вторых, новые тарифы по утильсбору, которые коснулись закупок грузовых машин и сельскохозяйственной техники. В-третьих, кадровый дефицит заставляет компании соревноваться за кадры с помощью окладов и нематериальных «плюшек», за которые всё равно платит компания.
Высокие доходы провоцируют всплеск спроса тогда, когда государство высокими депозитными ставками буквально призывает нас приумножать капитал. Тут, вероятно, действует фактор отложенного спроса, считает он.
— К сожалению, в текущей парадигме экономического состояния мы солидарны с прогнозами большинства экспертов и не ожидаем замедления инфляции и улучшения конъюнктуры рынка, — сказала «Известиям» директор по страхованию торговых кредитов Mainsgroup Мария Иванеева. — Текущую проблематику можно рассматривать с точки зрения «цепочки поставок»: производитель — дистрибьютор/розница — конечный покупатель. И для каждого «звена цепи» существует целый ряд факторов, не позволяющий при текущем уровне ключевой ставки выровнять баланс спроса и предложения, что должно было бы привести к снижению инфляции.
Большинство компаний-производителей сейчас испытывают объективные трудности — продолжающаяся потребность в перестройке логистических цепочек и поиске новых партнеров и рынков сбыта, проблемы с трансграничными переводами, незавершенная программа импортозамещения, так как по-прежнему очень большое количества сырья, материалов, оборудования, техники необходимо импортировать, но при этом у новых партнеров ввиду санкционных ограничений.
— Всё это, к сожалению, в текущих геополитических условиях предполагает кратно повышенные трансакционные издержки для бизнеса. В дополнение к этому — увеличение налога на прибыль в 2025 году, прогрессивная шкала налогообложения (которая в условиях кадрового дефицита во многих отраслях ложится дополнительным расходом на работодателя), высокая закредитованность большинства российских компаний и рост стоимости таких кредитов, нехватка оборотных средства, рост других издержек бизнеса, в том числе квазипроцентных, — подчеркнула она.
В таких условиях, по ее мнению, компаниям-производителям крайне сложно наращивать производственные мощности, особенно с учетом того, что средний уровень маржинальности российских компаний очень далек от текущей стоимости денег (то есть ключевой ставки). Соответственно, у производителя как будто остается два базовых сценария — повышать цену или сокращать предложение (что, в свою очередь, также лишь ускорит темпы роста цен).
— Не стоит также забывать, что производитель чаще всего «взаимодействует» с конечным потребителем через некоторую цепочку поставок, которая предполагает еще одного или двух посредников в цепи (производитель — розница, производитель — дистрибьютор — розница), — сказала она. — Таким образом, к вышеуказанным сложностям добавляется еще рост неплатежей торговых партнеров, то есть просроченная дебиторская задолженность за отгруженные товары/выданные авансы.
По доступной на текущий момент статистике Росстата, просроченная дебиторская задолженность российских компаний (без учета новых субъектов) за период январь — июль 2024 года выросла на 20% по сравнению с данными за период январь — декабрь 2023 года, составив 6,4 трлн рублей. И это данные до последнего увеличения ключевой ставки до 21%, отметила эксперт.
Для защиты от неплатежей существует несколько инструментов управления рисками: факторинг, банковская гарантия, страхование торговых кредитов, напомнила Мария Иванеева. В условиях высокой ключевой ставки (и прогнозов по дальнейшему увеличению) первые два инструмента становятся недоступными для большинства компаний (банковская гарантия не зависит от ставки фондирования, однако, квазизависимость всё равно присутствует). Остается страхование торговых кредитов, продукт, который за низкую стоимость поможет защититься хотя бы от неполучения денег за осуществленную поставку, но он является малоизвестным большому количеству российских компаний.
— Спрос конечного потребителя в текущих условиях также не демонстрирует снижения. Это, скорее всего, продиктовано несколькими факторами. Во-первых, изменившейся психологией потребительского поведения. В условиях некоторой усталости и накопленного стресса растет спрос на товары, включая высокий ценовой сегмент, ранее нехарактерный для активного потребления. Во-вторых, обесценивание «накоплений» не успевает за темпами роста массовых инструментов сбережений, а также у определенной части населения сохраняется недоверчивое отношение к таким институтам (есть боязнь «заморозки» своих активов), — добавила эксперт.