Устойчивый прирост: в ЦБ пока не видят замедления инфляции

— Например, в октябре 2024 года недельные данные свидетельствовали о более высокой инфляции, чем в итоге показали данные за месяц, — сказал «Известиям» эксперт. — Ключевая ставка была повышена в конце октября, хотя фактически инфляция (в том числе с устранением сезонности) оставалась в том же диапазоне, а скачок был виден только в отдельных недельных данных.