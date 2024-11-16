Страны АТЭС обеспокоены протекционизмом, заявил Оверчук

«Закончилась первая дискуссия саммита лидеров АТЭС. Она проходила в формате круглого стола. Лидеры высказывали идеи и мысли относительно современного состояния экономики и в регионе, и глобально. Все понимают, что сегодня мир переживает очень большую трансформацию, которая вызвана большим количеством факторов. И это, с одной стороны, создает неопределенность, а с другой — требует от всех скоординированности действий в решении тех вопросов глобальной повестки, которые стоят перед миром», — заявил Оверчук журналистам по итогам первого дня саммита, на котором вице-премьер возглавляет российскую делегацию.