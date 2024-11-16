Страны АТЭС обеспокоены протекционизмом, заявил Оверчук

«Закончилась первая дискуссия саммита лидеров АТЭС. Она проходила в формате круглого стола. Лидеры высказывали идеи и мысли относительно современного состояния экономики и в регионе, и глобально. Все понимают, что сегодня мир переживает очень большую трансформацию, которая вызвана большим количеством факторов. И это, с одной стороны, создает неопределенность, а с другой — требует от всех скоординированности действий в решении тех вопросов глобальной повестки, которые стоят перед миром», — заявил Оверчук журналистам по итогам первого дня саммита, на котором вице-премьер возглавляет российскую делегацию.
По его словам, участники саммита большое внимание уделили идущей в мире экономической фрагментации.
«Все это наблюдают. Очень большая обеспокоенность высказывалась тем, что экономики начинают защищаться одна от другой, вводятся протекционистские меры, и это, в свою очередь, приводит к разрыву сложившихся глобальных цепочек создания стоимости. Это отражается на эффективности экономик, производительности труда, и приводит к тому, что усиливается расслоение между богатыми и бедными», — рассказал Оверчук.
В этой связи лидеры стран АТЭС высказывали большую обеспокоенность.
«Дискуссия строилась в значительной степени вокруг того, как преимущества, которые дает глобализация, могут использоваться для роста благосостояния людей в экономиках АТЭС. На протяжении десятилетий экономической глобализации мир наблюдал рост богатства, но это богатство концентрировалось у крупнейших компаний, которые были бенефициарами этих процессов, и обычным людям доставалось очень мало», — констатировал Оверчук.
По его словам, на саммите говорилось также о том, что возникают новые площадки, в том числе БРИКС, на которых в режиме диалога равных могут решаться стоящие сегодня перед миром проблемы.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.