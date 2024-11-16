Россия ожидает рост ВВП на 3,9 процента в 2024 году

«Все эти меры в комплексе дают тот результат, который мы сегодня видим здесь, в странах региона. На этом фоне, и мы об этом говорили, показатели России и ожидаемые нами к концу года темпы роста ВВП на уровне 3,9% также вписываются в эту картину», — отметил Оверчук.