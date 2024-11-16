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Россия ожидает рост ВВП на 3,9 процента в 2024 году

ЛИМА, 16 ноя — РИА Новости. Россия ожидает рост своего ВВП на 3,9 процента в 2024 году, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Источник: © РИА Новости

«Отмечалось (на саммите АТЭС — ред.), что по сравнению с другими регионами мира в экономике (страны — ред.) АТЭС чувствуют себя достаточно комфортно. Темпы роста ВВП в странах АТЭС превышают среднемировой уровень», — заявил Оверчук журналистам.

По его словам, участники саммита подчеркивали, что это является результатом комплекса применяемых политик в сфере финансов, в развитии инфраструктуры, цифровизации, построении экономики знаний, повышении уровня образования населения.

«Все эти меры в комплексе дают тот результат, который мы сегодня видим здесь, в странах региона. На этом фоне, и мы об этом говорили, показатели России и ожидаемые нами к концу года темпы роста ВВП на уровне 3,9% также вписываются в эту картину», — отметил Оверчук.