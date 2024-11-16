Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Ирана заявил о желании России инвестировать в железную дорогу

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российская сторона хочет инвестировать в строительство ещё одной железной дороги в Иране, которая соединит два города — на севере и юге страны, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Источник: РИА "Новости"

«Помимо железной дороги Решт-Астара, россияне хотят инвестировать в строительство железной дороги из Парсабада в Бендер-Аббас с российским стандартом колеи», — приводит посольство Ирана его слова в Telegram-канале со встречи с президентом Масудом Пезешкианом.

РФ и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута «Север-Юг» — Решт-Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов.

МТК «Север-Юг» — это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).