Посол Ирана заявил о желании России инвестировать в железную дорогу

«Помимо железной дороги Решт-Астара, россияне хотят инвестировать в строительство железной дороги из Парсабада в Бендер-Аббас с российским стандартом колеи», — приводит посольство Ирана его слова в Telegram-канале со встречи с президентом Масудом Пезешкианом.
РФ и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута «Север-Юг» — Решт-Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов.
МТК «Север-Юг» — это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).