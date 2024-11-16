Плывут по течению: как высокие ставки меняют рынок высокодоходных бондов

Если говорить про срок размещения, то он значительно увеличился, и в среднем составляет 41 день по всем рейтинговым сегментам. Если брать во внимание статистику за последние годы, то эта величина уступает лишь рекордному 2022 году, где выпуски могли размещаться около трех месяцев в среднем. Предыдущие же периоды, включая 2023-ий, демонстрировали длительность размещения на уровне 20 дней. Рынок адаптируется под современные реалии, и хотя отдельные выпуски могут раскупаться инвесторами за несколько дней, в ближайшей перспективе мы не увидим быстрых размещений.