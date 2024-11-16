Китай приглашает к себе все больше южнокорейских фирм, заявил Си Цзиньпин

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу провели встречу на полях саммита АТЭС в Лиме.
«Две стороны должны усиливать контакты на высоком уровне, укреплять взаимопонимание и доверие, а также стремиться к достижению взаимного успеха и достижению общего развития», — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
Он подчеркнул, что «Китай будет неуклонно расширять открытость внешнему миру на высоком уровне и приглашает больше корейских компаний инвестировать и развивать бизнес в Китае».
«Китай и Южная Корея должны прикладывать совместные усилия для защиты международной системы свободной торговли, поддерживать стабильность и бесперебойность глобальных и региональных производственных и логистических цепочек, проводить больше мероприятий, способствующих укреплению дружбы», — указал Си Цзиньпин.
Юн Сок Ёль в свою очередь отметил, что Китай является важным двигателем мирового экономического роста и внес важный вклад в решение проблем, стоящих перед миром.
«Южная Корея рассматривает Китай как важного партнера по сотрудничеству и надеется способствовать непрерывному развитию отношений стратегического партнерства и сотрудничества Южной Кореи и КНР в соответствии с духом взаимного уважения и первоначальным намерением при установлении дипотношений, лучше реагировать на общие вызовы, способствовать региональному миру и стабильности», — отметил Юн Сок Ёль.