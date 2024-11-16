Китай приглашает к себе все больше южнокорейских фирм, заявил Си Цзиньпин

«Южная Корея рассматривает Китай как важного партнера по сотрудничеству и надеется способствовать непрерывному развитию отношений стратегического партнерства и сотрудничества Южной Кореи и КНР в соответствии с духом взаимного уважения и первоначальным намерением при установлении дипотношений, лучше реагировать на общие вызовы, способствовать региональному миру и стабильности», — отметил Юн Сок Ёль.