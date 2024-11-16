Центробанк отменит ограничение ПСК по кредитным картам в 2025 году

Сохраняется ограничение ПСК (292% годовых или ⅓ превышения над среднерыночным значением двумя кварталами ранее) для прочих кредитов, за исключением ипотечных потребительских кредитов на покупку (строительство) жилья или земельного участка, и всех займов микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов (в том числе сельскохозяйственных) и ломбардов.