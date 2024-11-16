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Центробанк отменит ограничение ПСК по кредитным картам в 2025 году

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Банк России временно отменит ограничение полной стоимости кредита (ПСК) по кредитным картам с 1 января по 31 марта 2025 года, сообщает регулятор.

Источник: © РИА Новости

«Совет директоров Банка России принял решение с 1 января по 31 марта 2025 года не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита (ПСК) по кредитным картам», — говорится в сообщении.

Сохраняется ограничение ПСК (292% годовых или ⅓ превышения над среднерыночным значением двумя кварталами ранее) для прочих кредитов, за исключением ипотечных потребительских кредитов на покупку (строительство) жилья или земельного участка, и всех займов микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов (в том числе сельскохозяйственных) и ломбардов.