Аналитики Fitch подтвердили суверенный рейтинг Казахстана

До этого, 7 ноября, глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу также сообщил о готовящемся визе Путина. Лавров в свою очередь добавил, что в ходе госвизита могут быть подписаны десятки документов. Также он проинформировал, что Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев онлайн примут участие в форуме межрегионального сотрудничества.