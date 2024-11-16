Аналитики Fitch подтвердили суверенный рейтинг Казахстана

Аналитики компании сообщают, что валютные активы национального фонда Казахстана и официальные золотовалютные резервы достигли эквивалента 38% ВВП, чему способствовала доходность инвестиций на уровне 8,4% и рост цен на золото.
Как отметили эксперты, Республика Казахстан активно развивает транспортную систему и возобновляемую энергию. Эти факторы способствуют постепенному уменьшению зависимости от нефтяной отрасли.
Кроме того, агентство уточняет, что риск наложения вторичных широкомасштабных санкций у Казахстана минимален.
Ранее, в начале ноября, стало известно, что президент России Владимир Путин собирается приехать с государственным визитом в Казахстан 27 ноября. На данный момент идет подготовка госвизита российского лидера в Астану.
До этого, 7 ноября, глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу также сообщил о готовящемся визе Путина. Лавров в свою очередь добавил, что в ходе госвизита могут быть подписаны десятки документов. Также он проинформировал, что Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев онлайн примут участие в форуме межрегионального сотрудничества.
Путин находится с Токаевым в постоянном контакте. По словам российского лидера, РФ является одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана. Товарооборот между странами стабильно растет и достиг почти $30 млрд, указал президент РФ.