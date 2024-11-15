Юристы сообщили о расширении блокировок платежей через Bank of China

Один из крупнейших банков Китая — Bank of China (занимает четвертое место по размеру активов как в Китае, так и во всем мире) — начал чаще блокировать переводы в юанях из стран, которые, по мнению службы банка по комплаенсу, могут быть связаны с поставками в Россию. Об этом РБК рассказали представители бизнеса, юристы и консультанты, специализирующиеся на торговле с Китаем.
Как рассказал зампредседателя правового комитета Ассоциации экспортеров и импортеров Владислав Донченко, недавно ему стало известно о ситуации, когда компания из ОАЭ не смогла осуществить перевод в юанях из Казахстана (банк «ЦентрКредит», БЦК) в китайский банк Chouzhou Commercial между своими счетами. Такой перевод был заблокирован Bank of China, который выступал банком-корреспондентом для БЦК, поскольку у последнего нет прямых корреспондентских отношений с Chouzhou.
«При этом ни директор, ни учредитель компании не имели формальных связей с Россией», — отметил Донченко. По его данным, банк Chouzhou теперь просит платить ему из Казахстана только из тех банков, с кем у него есть прямые корреспондентские отношения.
В феврале этого года банк Chouzhou уведомил клиентов об остановке операций с Россией и Белоруссией через SWIFT, российскую СПФС и китайскую систему CIPS. Также сообщалось и о проблемах с платежами через Bank of China.
Много ли таких случаев
В практике накапливается все больше случаев блокировок таких платежей, утверждает гендиректор компании «Синорусс», оказывающей юридические и бухгалтерские услуги российскому и китайскому бизнесу, Сурана Раднаева.
Проблему подтверждает и специалист по сопровождению международных проектов юридической компании CLS София Беспалова. «По нашему опыту, банк Chouzhou последние несколько месяцев действительно не осуществляет трансграничные платежи в юанях с банками Казахстана. Что касается других банков, Банк Харбина также демонстрирует неохоту к приему платежей из третьих стран, например из Киргизии», — говорит она.
Кроме того, есть случаи если не полной блокировки, то усложнения расчетов с китайскими банками для ряда банков из Грузии и Армении, указывает старший аналитик консалтинговой компании ITSWM Георгий Окромчедлишвили. В данных случаях речь идет не о топовых банках в соответствующих юрисдикциях, а об институтах второго эшелона, уточняет он.
«Пока мне известно об отдельных частных случаях, но их частота выросла за последние несколько месяцев. И это уже говорит о возможном начале систематической политики в отношении таких операций и банков», — отмечает Окромчедлишвили.
О подобных кейсах знает и секретарь генсовета Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Максим Спасский. «Буквально в этот понедельник [11 ноября] пришел платеж на гонконгскую компанию без российских учредителей от гонконгской компании, но, видимо, какой-то след (связанный с Россией. — РБК) был и платеж развернул банк в Гонконге», — рассказал он.
Тренд на усиление комплаенса
По словам Раднаевой, истории с блокировкой платежей китайскими банками уже давно не должны удивлять, поскольку «китайские банки соблюдают американские санкции гораздо более тщательно, чем сами американцы». «В китайских банках быстро сформировались целые структуры, обеспечивающие комплаенс-контроль и управление рисками, это касается работы как с физическими, так и с юридическими лицами», — отмечает эксперт.
Проблема стала проявляться с лета этого года, а ее главным триггером стало принятое США в декабре 2023 года решение накладывать вторичные санкции на финучреждения, финансирующие торговлю с Россией, говорит Окромчедлишвили. В июне, одновременно с вводом ограничений против Мосбиржи, США расширили и основания для ввода вторичных санкций против иностранных банков за связи с Россией, включив в число нежелательных контрагентов для них всех российских подсанкционных лиц (первоначально речь шла об отдельных отраслях, связанных, по мнению США, с российским ВПК).
Описываемые случаи блокировки платежей третьих стран Окромчедлишвили объясняет нежеланием крупных китайских банков брать на себя риски вторичных санкций за финансирование торговых операций с российскими клиентами или посредниками.
Из-за опасений вторичных санкций китайские банки хотят вступать в отношения только с теми банками, которые они считают безопасными для себя, согласен адвокат, партнер адвокатского бюро NSP Арам Григорян. По его словам, банки в Китае «продолжают сужать возможности для перевода средств даже между счетами одного клиента». Со временем ситуация будет только усугубляться, уверен он. «В частности, мы видим, что китайские банки в некоторых случаях ссылаются на необходимость получения специальных разрешений для проведения платежей со счета в иностранном банке на счет в китайском банке», — указывает юрист.
В 2021 году США приняли существенные поправки в свой закон о банковской тайне (Bank Secrecy Act, BSA), разрешившие американским регуляторам в рамках их расследований требовать у иностранных банков, у которых есть корреспондентские счета в США, информацию, относящуюся к любому счету в таком иностранном банке, в том числе информацию, хранящуюся за рубежом. Ранее американские власти могли запрашивать только информацию, относящуюся к корсчету иностранного банка непосредственно в США. Если банк откажется выполнять требование о предоставлении информации, Минфин США и Минюст США могут обязать американские банки разорвать корреспондентские отношения с таким банком, а также наложить штрафы на иностранный банк.
У Bank of China самый серьезный и сложный комплаенс из китайских банков, делится наблюдениями Спасский. «Только какое-то подозрение на опасность — они сразу не хотят проводить платеж», — говорит он. В целом, по его словам, если говорить о закупках товаров из Китая, то «за трусы-носки в принципе проходят платежи на небольшие региональные банки». Однако, когда речь идет о поставках сложного оборудования или электроники, а плательщиком выступает компания, например из ОАЭ, Киргизии или Казахстана, «сходятся все карты».
Ситуация не обязательно может быть связана непосредственно с Россией: блокировки платежей могут быть обусловлены и ограниченностью внутрибанковских квот на открытие нерезидентских счетов и проведение трансграничных платежей, предполагает Беспалова. «Поскольку к концу года эти квоты исчерпываются, это может являться дополнительным фактором, мешающим проведению платежей», — поясняет она.
Как банки отслеживают связи
Bank of China придерживается консервативной политики в проведении трансграничных платежей с прямым или косвенным участием связанных с Россией контрагентов, отмечает юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Ксения Мудрик. Она называет среди примеров, при которых Bank of China легче отказать в проведении платежа, дату учреждения компании после 2022 года и наличие нескольких паспортов у конечного бенефициара.
Управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев полагает, что Bank of China мог принять меры не только из-за давления международного сообщества, но и из-за внутренних регуляторных требований.
Кроме того, по словам Гусева, он усиливает контроль над банковскими переводами, включая международные переводы между различными юрисдикциями, в рамках глобальной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В результате, даже если компания из ОАЭ пытается сделать перевод между своими счетами в Казахстане и Китае, он может подвергнуться дополнительному контролю и проверке со стороны финансовых мониторинговых органов. «Типичные проверки включают в себя анализ происхождения средств, идентификацию конечных бенефициаров и сопоставление данных о транзакции с имеющимися базами данных. Если в ходе проверки будут выявлены какие-либо подозрения, перевод может быть заблокирован, а информация о нем передана правоохранительным органам», — уточняет юрист.
РБК направил запрос в БЦК. Связаться с Bank of China и Chouzhou не удалось.