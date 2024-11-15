Юристы сообщили о расширении блокировок платежей через Bank of China

Из-за опасений вторичных санкций китайские банки хотят вступать в отношения только с теми банками, которые они считают безопасными для себя, согласен адвокат, партнер адвокатского бюро NSP Арам Григорян. По его словам, банки в Китае «продолжают сужать возможности для перевода средств даже между счетами одного клиента». Со временем ситуация будет только усугубляться, уверен он. «В частности, мы видим, что китайские банки в некоторых случаях ссылаются на необходимость получения специальных разрешений для проведения платежей со счета в иностранном банке на счет в китайском банке», — указывает юрист.