Высокое напряжение: грозит ли экономике России стагфляция из-за действий ЦБ

В результате ужесточения денежно-кредитной политики экономика России оказалась под угрозой стагфляции. Такое мнение высказали в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Ситуация может развиваться по сценарию «шока со спадом производства» с высоким потенциалом корпоративных банкротств и разрастанием неплатежей. Для минимизации негативных последствий необходимо смягчить монетарную политику, привести спрос в соответствие с возможностями производства, зафиксировать курс рубля и внедрить активные меры поддержки бизнеса, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
Сомнительные перспективы
По прогнозу центра, текущий уровень ключевой ставки и возможность ее повышения, обозначенные Банком России, создали риск экономического спада и обвала инвестиций. Они могут произойти уже в ближайшее время.
«Можно констатировать, что эта политика лишь ограниченно эффективна в отношении снижения инфляции, но несет недопустимо высокие риски провоцирования рецессии и разбалансировки процессов воспроизводства в реальном секторе», — подчеркивают в ЦМАКП.
Ситуация в российской экономике может развиваться по сценарию «шока со спадом производства», следует из прогноза. К концу года доля предприятий обрабатывающей промышленности, у которых нагрузка процентных платежей находится на рискованном уровне, превзойдет 20%, что вдвое выше уровня 2023 года. Это, по мнению экономистов, создает высокий потенциал корпоративных дефолтов и банкротств.
«Именно финансовые (а не “мощностные”, что следует из позиции Банка России) ограничения роста выпуска сейчас стали ключевыми — доля компаний, отмечающих недостаток финансовых средств как ограничитель роста, составила 47%, отметивших высокий процент коммерческого кредита — 44%, и оба показателя быстро растут», — указывается в аналитическом прогнозе.
При этом в III квартале 2024 года резко подскочила доля предприятий, столкнувшихся с неплатежами со стороны контрагентов (до 37%), ссылается ЦМАКП на результаты опросов Россиийского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Одна из важнейших причин возникновения такой ситуации — падение ликвидности хозяйственного оборота из-за затруднения доступа к кредиту и резкого замедления динамики средств на рублевых расчетных счетах компаний.
«Разрастание взаимных неплатежей в экономике, помимо удара по производству, будет вести к снижению прозрачности бизнесов, а также может вызвать негативные социальные последствия», — предрекают аналитики организации.
Неэффективная мера
Между тем действия ЦБ по повышению ставок, направленные на снижение уровня инфляции, больше не ведут к нему, убеждены экономисты ЦМАКП. Для этого есть несколько причин.
Существенная часть общего прироста цен сегодня связана с факторами, не зависящими от динамики спроса. В большей степени они вызваны конъюнктурными ситуационными шоками, такими как динамика цен на сезонное и импортируемое продовольствие, увеличение регулируемых тарифов на услуги, а также усложнение логистики и международных расчетов.
При этом повышение процентных ставок ведет к росту масштабных «квазипроцентных» издержек производителей и продавцов. Речь, в частности, идет о лизинговых платежах за транспорт и иную технику, плате за аренду торговых и складских помещений и так далее. Они оказывают серьезное влияние на цены потребительских товаров — проинфляционный эффект увеличения процентных и квазипроцентных платежей сейчас превышает минимум вдвое аналогичный эффект от ускоренного роста оплаты труда.
Сказывается рост общего уровня ставок и на объеме расходов бюджета на обслуживание долга и софинансирование программ льготного кредитования и инвестиционных проектов. Повышение расходов приводит к увеличению дефицита бюджета.
Таким образом, в результате действий Центробанка экономика оказалась под угрозой одновременной стагнации и высокой инфляции, что способно привести к спаду производства, заключают аналитики центра.
Вероятный сценарий
По заявлению регулятора, в декабре этого года на завершающем заседании совета директоров Центробанка ожидается повышение ключевой ставки, напоминает кандидат экономических наук, доцент Российского государственного университета социальных технологий Инна Литвиненко.
— Скорее всего, мы увидим ставку в 22−23%. И, как результат этого повышения, может произойти снижение объемов производства, которое мы будем наблюдать уже начиная с марта-апреля 2025 года, — полагает эксперт.
В этом случае, по ее мнению, вторая половина 2025 года действительно может ознаменоваться стагфляцией российской экономики. Произойдет снижение роста ВВП РФ, что напрямую отразится на доходах населения.
Повышение инфляционного давления на фоне стагнации производительности труда может привести к серьезным последствиям, предупреждает инвестиционный аналитик KasCapital Глеб Стяжкин. Это создает риск для компаний, у которых увеличиваются расходы, а выручка, наоборот, не растет или повышается меньшими темпами.
— Такое положение может привести к серьезным финансовым проблемам для компаний, а далее и к банкротству, — считает эксперт.
С начала 2024 года произошло на 26% больше корпоративных банкротств, чем годом ранее, указывает Стяжкин. Если тенденция продолжится, то количество компаний в стране сильно сократится, как и экономическая деятельность.
В условиях высоких ставок компании теряют рентабельность, что ограничивает их возможности к расширению, а иногда — к выживанию, согласна экономист и инвестор Елизавета Константинова. Спад производства может привести к росту безработицы и снижению уровня доходов, что еще сильнее ударит по потребительскому спросу.
В этих условиях возможно, что Банк России в конечном итоге придет к необходимости пересмотреть свой подход к ставкам и ослабить денежно-кредитную политику, не исключает Константинова.
— Однако такое решение может быть принято только после того, как ситуация с инфляцией стабилизируется, что займет время и потребует структурных изменений в экономике, — уверена эксперт.
Впрочем, не стоит недооценивать действия ЦБ, подчеркивает экономист, директор сервиса «КупецCRM» Анна Анисимова. Высокая ставка является эффективным инструментом для борьбы с инфляцией.
— Для простого потребителя она выгоднее, так как сдерживает цены. Если же в текущих макроэкономических условиях и при таком санкционном давлении ставку «отпустить», то цены обязательно взлетят, — предрекает она.
Обвал инвестиций
Текущая нестабильная экономическая ситуация и растущая инфляция могут привести к снижению инвестиционной активности, не исключает Глеб Стяжкин. Инвесторов могут отпугнуть увеличение налоговой нагрузки, которое произойдет в 2025 году, и высокие процентные ставки по кредитам.
При текущих условиях предприятия должны получать около 130% дохода от своих пятилетних инвестиций, чтобы оправдать риски, ссылается на выводы ЦМАКП Елизавета Константинова. Это сильно ограничивает возможности для роста бизнеса и сдерживает приток капитала в экономику.
— Ужесточение денежно-кредитной политики вкупе с сохраняющимися санкциями может привести к оттоку инвестиций, особенно в высокотехнологичные и наукоемкие отрасли. Хотя российская экономика адаптировалась к санкционному давлению, она всё еще остается уязвимой из-за высокой зависимости от экспорта нефти и газа, — предупреждает эксперт. Любое сокращение инвестиций в несырьевой сектор, по ее словам, будет усиливать технологическое отставание России, снижая конкурентоспособность отечественных товаров на мировых рынках.
Инвестиции в такой ситуации необходимо вкладывать в рискованные и долгосрочные проекты, срок отдачи в которых превышает 10−25 лет, указывает Инна Литвиненко.
— В этой связи будет наблюдаться торможение запуска новых инвестиционных и важных инфраструктурных проектов на всей территории России, — полагает она.
Решительные действия
Для борьбы со стагнацией экономики и ростом инфляционного давления необходимо привести спрос в соответствие с возможностями производства товаров и услуг, отмечает Глеб Стяжкин. Это потребует осторожного подхода к привлечению рабочей силы и улучшения квалификации кадров.
— Также я считаю правильным возвращение России к более фиксированному курсу рубля по отношению к иностранным валютам, когда рубль колеблется в определенном коридоре с валютным контролем, — подчеркивает эксперт. Сейчас для бизнеса этот параметр даже важнее, чем ключевая ставка.
Компенсировать негативные эффекты высоких ставок могут снижение налогов для предприятий, увеличение государственных инвестиций и поддержка экспортоориентированных компаний, считает Анна Анисимова. Это стабилизирует деловую активность и предотвратит дальнейшее снижение производства.
— Фактически, чтобы избежать стагфляции, необходимы смягчение монетарной политики и активные меры поддержки бизнеса, — уверена экономист.
Кроме того, для того чтобы предотвратить стагфляцию, российским властям необходимо пересмотреть приоритеты расходования бюджета, уделяя больше внимания внутренним инвестициям и поддержке гражданских отраслей, убеждена Елизавета Константинова.
— Переориентация части бюджетных средств на инновации, инфраструктуру и социальные программы могла бы помочь укрепить устойчивость экономики к внешним шокам, — полагает собеседница «Известий».
На фоне глобальной неопределенности перед российской экономикой встают сложные задачи. Жесткая денежно-кредитная политика, по мнению экономистов, может сдерживать инфляцию, но порождает значительные риски рецессии.
— Вопрос о снижении ключевой ставки остается открытым, и аналитики призывают к более гибкой политике для поддержки инвестиционной активности и минимизации социальных последствий, — резюмирует Константинова.