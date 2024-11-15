Высокое напряжение: грозит ли экономике России стагфляция из-за действий ЦБ

— Ужесточение денежно-кредитной политики вкупе с сохраняющимися санкциями может привести к оттоку инвестиций, особенно в высокотехнологичные и наукоемкие отрасли. Хотя российская экономика адаптировалась к санкционному давлению, она всё еще остается уязвимой из-за высокой зависимости от экспорта нефти и газа, — предупреждает эксперт. Любое сокращение инвестиций в несырьевой сектор, по ее словам, будет усиливать технологическое отставание России, снижая конкурентоспособность отечественных товаров на мировых рынках.