ВТБ повысил максимальную ставку по «ВТБ-вкладу» до 24% годовых

Максимальная ставка 24% годовых доступна для новых вкладчиков или текущих клиентов при условии размещения новых для банка денег на депозите по «ВТБ-вкладу» сроком на один год. Также увеличились ставки на других сроках: до 23,5% годовых при вложении средств на шесть месяцев, до 22,5% годовых — на три месяца, до 20% годовых на три года и до 19% годовых на полтора или два года.