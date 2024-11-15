ВТБ повысил максимальную ставку по «ВТБ-вкладу» до 24% годовых

С 15 ноября ВТБ улучшил условия по продукту «ВТБ-вклад» в рублях на всех сроках, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Максимальная ставка 24% годовых доступна для новых вкладчиков или текущих клиентов при условии размещения новых для банка денег на депозите по «ВТБ-вкладу» сроком на один год. Также увеличились ставки на других сроках: до 23,5% годовых при вложении средств на шесть месяцев, до 22,5% годовых — на три месяца, до 20% годовых на три года и до 19% годовых на полтора или два года.
Надбавка «Новый вкладчик» предоставляется клиентам, у которых за последние полгода не было вкладов и накопительных счетов в ВТБ.
«Новые деньги» — это надбавка к сумме, которая за последние три месяца не была размещена на счетах или вкладах в ВТБ. Фиксируется на весь срок вклада. Деньги будут считаться «новыми» до конца дня — до 23:59 мск.
Кроме того, до 30% годовых увеличена максимальная доходность по комбинированному вкладу «Двойная выгода», который доступен для клиентов, оформивших в банке программу долгосрочных сбережений (ПДС) от НПФ ВТБ. Минимальная сумма депозита составляет ₽30 тыс., а максимальная не должна превышать сумму первоначального взноса в ПДС. Вклад можно открыть в офисах банка или в «ВТБ Онлайн» на срок три месяца по ставке 30%, на шесть месяцев или один год по ставке 24% годовых.
«Комбинация ПДС и вклада позволяет решить сразу две задачи — накопить на краткосрочные цели и обеспечить себе “подушку” на долгосрочную перспективу», — отметил Георгий Горшков, заместитель президента — председателя правления ВТБ.
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это добровольный накопительно-сберегательный продукт для граждан с участием государства. Проект предполагает активное самостоятельное участие граждан в накоплении капитала в течение 15 лет.
По оценке кредитной организации, к концу года рынок привлечения сбережений граждан в России может достигнуть рекордных ₽56,3 трлн, увеличившись на 25% против 23% в 2023 году. «По итогам года портфель пассивов во всех валютах ВТБ вырастет в 1,5 раза, до ₽10,3 трлн рублей, из них только в рублях — ₽9,6 трлн», — отметили в пресс-службе.
На 14 ноября средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс., по данным ежедневного индекса FRG100, составляет 16,96% годовых. Это максимальный показатель индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года.
По данным на 13 ноября, согласно индексу доходности вкладов платформы «Финуслуги», который оценивает динамику ставок топ-50 банков по размеру депозитного портфеля, по вкладам от ₽100 тыс. зафиксированы следующие средние ставки в зависимости от срока:
на три месяца — 19,35%;
на шесть месяцев — 20,73%;
на год — 19,93%.
В топ-10 банков, согласно индексу «Финуслуг», на 13 ноября предлагались следующие средние ставки в зависимости от срока:
на три месяца — 20,34%;
на шесть месяцев — 21,73%;
на год — 20,42%.
Как свидетельствует индекс вкладов маркетплейса «Финуслуги», рассчитываемый по топ-50 банкам, в период мониторинга с 2 по 11 ноября ставки по депозитам повысил 21 банк, при этом пять из них входят в топ-20. В пресс-службе платформы сообщили, что среди всех сроков в настоящее время максимальные ставки по вкладам на шесть месяцев — один год (на уровне 23,5%), а максимальная ставка при сроке три месяца чуть ниже — 23% годовых.
В сервисе «Сравни» добавили, что за последний месяц все банки вносили изменения в тарифы по вкладам: некоторые пересматривали всю линейку вкладов. «Но большинство улучшали условия на одном флагманском продукте или на определенных условиях, например на срок от одного года», — добавила менеджер продукта «Вклады» Мария Татаринцева.
Согласно мониторингу «РБК Инвестиций», с начала недели повысили доходность по сберегательным продуктам еще несколько крупнейших кредитных организаций:
МКБ запустил вклад «МКБ. Новогодний» с доходностью до 22,5% годовых;
Альфа-Банк увеличил ставки по депозиту «Альфа-Вклад» до 22% годовых;
Совкомбанк повысил ставки по вкладам «Удобный» и «Осенний максимум с Халвой» до 23,1% годовых, а также увеличил ставку по накопительному счету «Онлайн-Копилка» до 17% годовых;
Газпромбанк повысил ставки по ряду вкладов до 22,3% годовых.
Указанные в материале условия по депозитам не являются публичной офертой, размещены исключительно для предварительного ознакомления. Перед принятием решения о размещении денежных средств в банковской организации следует уточнить в ней полные условия на дату открытия вклада.