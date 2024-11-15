В Кремле прокомментировали повышение ставок по ипотеке

Сбербанк с 15 ноября повысил ставки по рыночной ипотеке на 3,5 п.п.: на первичное жилье — до 28,4%, на вторичное — до 28,1%, при этом по ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на старых условиях.
«Безусловно, наш экономический блок и те, кто занимается экономикой в администрации президента, внимательно наблюдают за динамикой экономики. Принимаются меры для обеспечения макроэкономической стабильности в стране. И последствия этих мер тоже тщательно отслеживаются», — сказал Песков, отвечая на вопрос, не вызывает ли опасения у Кремля, что ипотечные кредиты становятся все менее доступными для россиян.