В Кремле прокомментировали повышение ставок по ипотеке

«Безусловно, наш экономический блок и те, кто занимается экономикой в администрации президента, внимательно наблюдают за динамикой экономики. Принимаются меры для обеспечения макроэкономической стабильности в стране. И последствия этих мер тоже тщательно отслеживаются», — сказал Песков, отвечая на вопрос, не вызывает ли опасения у Кремля, что ипотечные кредиты становятся все менее доступными для россиян.