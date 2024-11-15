В ЦБ РФ рассказали о влиянии большой распродажи на инфляцию

До этого, 8 ноября, в Почта Банке рассказали, что во время распродаж активизируются мошенники. Как уточнили в кредитной организации, злоумышленники, предлагая максимально выгодные предложения, переводят пользователей Сети на сторонние сайты. В результате из-за этого покупатели могут остаться не только без денег и товаров, но и с кредитами.