В ЦБ РФ рассказали о влиянии большой распродажи на инфляцию

«Поэтому на показатели инфляции распродажи не влияют: ни в измерении год к году (год назад была такая же распродажа), ни в измерении месяц к месяцу (проведение таких распродаж является нормальной сезонностью)», — пояснили в ЦБ.
В 2024-м в России крупнейшая распродажа года стартовала 11 ноября и завершится «черной пятницей» 29 ноября, которая продлится три дня.
Ранее, 13 ноября, сообщалось, что в период распродажи 11.11. россияне нарастили траты на покупку смартфонов, бытовой техники, мебели и одежды. Число операций увеличилось на 32%, а расходы на эти цели возросли на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, следует из данных Почта Банка.
До этого, 8 ноября, в Почта Банке рассказали, что во время распродаж активизируются мошенники. Как уточнили в кредитной организации, злоумышленники, предлагая максимально выгодные предложения, переводят пользователей Сети на сторонние сайты. В результате из-за этого покупатели могут остаться не только без денег и товаров, но и с кредитами.