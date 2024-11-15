Уоррен Баффет вложился в пиццерии, бассейны и авиадвигатели

Финансовый холдинг Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (BRK) раскрыл данные по сделкам за третий квартал 2024 года, следует из формы 13-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В третьем квартале «оракул из Омахи», как называют Баффета, на четверть сократил свою долю в Apple и продал значительный пакет акций Bank of America, а также вложился в сеть пиццерий, дистрибьютора оборудования для бассейнов и производителя авиационных деталей.
Стоимость инвестиционного портфеля холдинга Berkshire Hathaway по итогам третьего квартала сократилась до $266,4 млрд по сравнению с $279,97 млрд кварталом ранее, следует из данных сервиса GuruFocus, отслеживающего операции крупнейших фондов.
Наибольшую долю в портфеле Berkshire Hathaway занимают акции финансового сектора — по итогам третьего квартала на них пришлось 39,43% всех инвестиций холдинга, следует из данных сервиса GuruFocus. Следующую позицию занимают IT-сектор с долей 27,15%. Следом в портфеле идут потребительские товары первой необходимости (16,17%), энергетика (11,5%), здравоохранение (2,22%) и услуги связи (2,16%).
В третьем квартале в инвестиционном портфеле Berkshire Hathaway были бумаги 40 компаний. Самую большую долю в портфеле по-прежнему занимает Apple, хотя холдинг за последний год продал значительную долю этих акций. На производителя iPhone пришлось 26,24% общей стоимости активов по сравнению с 30,09% кварталом ранее. К концу сентября весь оставшийся пакет Apple оценивался в $69,9 млрд по сравнению с $84,2 млрд на конец июня.
Второе место в инвестиционном портфеле заняла финансовая компания American Express с долей 15,44%, а третье — Bank of America с долей 11,88%. На четвертом месте производитель напитков Coca-Cola с долей 10,79%, а на пятом — нефтяная компания Chevron (6,56%).
В течение третьего квартала Berkshire Hathaway купила акций на $1,5 млрд и продала на $36,1 млрд. Денежная подушка финансового холдинга выросла до рекордных $325,2 млрд.
На собрании акционеров Berkshire Hathaway в 2023 году Уоррен Баффет говорил, что в портфеле холдинга есть и непубличные компании. Это значит, что доля публичных компаний в действительности меньше, чем отображается в отчетах. Баффет упомянул об этом после того, как один из участников собрания обратил внимание на очень большую долю Apple в портфеле холдинга.
Berkshire Hathaway владеет десятками компаний, включая страховую компанию Geico, железную дорогу BNSF и рядом потребительских, энергетических, промышленных и розничных предприятий.
Новые компании в портфеле
Баффет добавил в портфель два новых актива. В третьем квартале Berkshire Hathaway вложился в акции сети пиццерий Domino’s Pizza, а также инвестировал в корпорацию Pool, которая строит бассейны и предоставляет услуги по их ремонту и техническому обслуживанию.
По состоянию на 30 сентября инвестхолдинг Berkshire Hathaway владел 1,28 млн акций Domino’s Pizza на сумму около $549 млн. Этот пакет акций составляет 0,21% портфеля холдинга. Акции были куплены по средней цене $434,56.
Кроме того, было приобретено 404 тыс. акций компании Pool Corp., которые на конец квартала оцениваются в $152,25 млн (0,06% портфеля). Акции были куплены по средней цене $345,95.
На постмаркете на бирже NASDAQ 14 ноября акции сети Domino’s Pizza прибавили около 7,6%, а бумаги Pool подорожали более чем на 7% после раскрытия информации Berkshire Hathaway.
На какие компании Баффет увеличил ставку
В третьем квартале Berkshire Hathaway докупила акции двух компаний — радиовещательной компании Sirius XM Holdings и производителя запасных частей для реактивных двигателей и компонентов самолетов Heico.
Sirius XM Holdings. Было куплено 3,8 млн акций. Пакет увеличился на 3,72% — до 105,2 млн бумаг общей стоимостью в $2,49 млрд.
Heico. Было куплено 5,5 тыс акций, в результате чего общее количество акций в портфеле достигло 1,05 млн. Пакет вырос на 0,52% и оценивается в $213,9 млн.
В какие компании Баффет сократил инвестиции
«Оракул из Омахи» на четверть сократил инвестиции в технологического гиганта Apple и почти на 23% — в Bank of America. Также компания Баффета продала большую часть своих акций в косметическом ретейлере Ulta Beauty, в который она вложилась в предыдущем квартале.
За квартал компания сократила количество акций Apple на 25%, или на 100 млн бумаг. Стоимость оставшегося пакета акций Apple снизилась до $69,9 млрд по сравнению с $84,2 млрд в предыдущем квартале.
В мае на годовом собрании акционеров Баффет объяснил распродажу в акциях Apple налоговыми причинами — с прибыли от инвестиций сейчас платится налог по ставке 21%, но в будущем правительство США может пойти на его увеличение, чтобы профинансировать растущий дефицит бюджета.
Холдинг Баффета также на 22,8% снизил пакет акций Bank of America в портфеле. Было продано 235,2 млн акций. Оставшийся пакет акций Bank of America оценивается в $31,7 млрд.
Баффет начал продавать акции Bank of America в середине июля, до этого пакет акций банка не сокращался с 2019 года. В сентябре Баффет окупил инвестиции в акции Bank of America. Общая сумма от продажи бумаг с середины июля и дивидендов, полученных с 2011 года, превысила $14,6 млрд, которые конгломерат ранее потратил на формирование своей доли во втором по величине банке США.
В третьем квартале холдинг Berkshire Hathaway продал более 96% принадлежащих ему акций ретейлера Ulta Beauty, который управляет сетью из 1300 специализированных розничных магазинов по продаже косметики и парфюмерии. В августе холдинг сообщал о покупке во втором квартале 690,1 тыс. акций Ulta Beauty, на конец второго квартала они стоили $266,3 млн и занимали 0,1% портфеля. В третьем квартале было продано 665,9 тыс. бумаг. В портфеле холдинга осталось 24 тыс. акций ретейлера.
Также были сокращены позиции в акциях финансового холдинга Capital One, телекоммуникационной компании Charter Communications и бразильского оператора цифрового банка Nu Holdings.
Какие акции Баффет полностью продал
Berkshire Hathaway полностью закрыла позицию в бумагах розничного продавца напольных покрытий Floor & Decor Holdings. Были полностью распроданы 3,977 млн акций, на которые приходилось 0,14% от всего портфеля. Средняя цена продажи бумаг составила $103,96.