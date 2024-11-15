Уоррен Баффет вложился в пиццерии, бассейны и авиадвигатели

На собрании акционеров Berkshire Hathaway в 2023 году Уоррен Баффет говорил, что в портфеле холдинга есть и непубличные компании. Это значит, что доля публичных компаний в действительности меньше, чем отображается в отчетах. Баффет упомянул об этом после того, как один из участников собрания обратил внимание на очень большую долю Apple в портфеле холдинга.