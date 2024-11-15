Уместными усилиями: в РФ изменят порядок выкупа объектов культурного наследия

Концессионеры, проводившие работы по сохранению объекта культурного наследия (ОКН) в рамках соответствующего соглашения, получат преимущественное право на выкуп данного объекта в случае включения его в план приватизации. Соответствующую поправку комитет Госдумы по культуре одобрил ко второму чтению законопроекта, разрешающего передачу в концессию объектов культурного наследия в неудовлетворительном состоянии для их сохранения. В последние несколько лет Минэкономразвития активно донастраивает законодательную базу в сфере ГЧП, заявили в пресс-службе ведомства. Смогут ли нововведения привлечь больше инвесторов к сохранению культурного наследия и придется ли им платить дважды, разбирались «Известия».