Ссуды делу: власти нашли способ поддержать инвестиции при высоких ставках

Власти ищут способ сохранить интерес к инвестициям в условиях высокой ключевой. Сейчас бизнесу выгоднее не вкладывать деньги в развитие, а держать их на вкладах под высокий процент. А государство при этом еще и тратит колоссальные суммы на субсидирование ставок. От когда-то популярной программы «1764» отказываются, на замену ей планируют запустить пять новых — но только для инвестпроектов малых и средних предприятий из ключевых отраслей экономики РФ. Это следует из стратегии развития до 2030-го Корпорации МСП, через которую власти финансируют бизнес (документ есть у «Известий»). Такие меры позволят подогреть вложения в производство и «вырастить» технологические компании.
Какими будут условия новых льготных кредитов для МСП
Федеральный институт по поддержке малого и среднего бизнеса Корпорация МСП (глава ее совета директоров — министр экономики Максим Решетников) планирует внедрить пять новых льготных программ для инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса, следует из ее стратегии развития до 2030 года (есть у «Известий»).
Они будут направлены на поддержку инвестиционных проектов в научно-технической деятельности, производственном бизнесе, IT, сфере станкостроения и робототехники, а также в туризме. На их развитие выделят 2,5 трлн рублей. Также планируется запустить льготные кредиты для резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) и предпринимателей из моногородов, следует из документа.
Льготы станут более адресными и целевыми — это большой прогресс, поскольку ранее они предоставлялись компаниям и из неприоритетных отраслей, подчеркнул глава управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов.
Новые программы предлагаются на фоне того, что власти закрывают действовавшую ранее самую популярную программу «1764». Сообщалось, что из-за слишком высокой ключевой ставки ЦБ (21%) льготные кредиты от Корпорации МСП «сворачиваются», а финансирование сохранится лишь по уже выданным ссудам, напомнил зампред комитета по ESG московского отделения «Деловой России» Алексей Хижняк. По его словам, бизнес крайне тревожно на это отреагировал. Новые инициативы позволят сохранить льготы для приоритетных отраслей.
Справка «Известий»
Пока в РФ для МСП действуют две программы льготного кредитования. Первая — «1764»: по ней субсидия банкам рассчитывается как ключевая ставка, уменьшенная на 8,75% для малых и на 7,75% для средних предприятий, при этом максимальная ставка составляет 15,75%. Программа действует с 2019 года.
Вторая — совмещенная программа для бизнеса из приоритетных отраслей на инвестцели. Она объединяет субсидирование по «1764» и льготное фондирование по программе стимулирования кредитования (ПСК) Банка России и Корпорации МСП. Ставка по ней составляет не более 9% для малых и не более 7,5% для средних предприятий при ключевой выше 10%. Программа запущена в 2023-м, пока о ее сворачивании не сообщалось.
— В связи с ростом ключевой Минфину становится невыгодно в массовом порядке субсидировать кредиты. Но хотя льготного финансирования сейчас станет меньше, поддержка малого бизнеса не сократится. В частности, приоритетные отрасли получат больше помощи, — ожидает президент «Опоры России» Александр Калинин.
Скорее всего, льготные кредиты получат в основном отрасли с недостаточным предложением, неспособным покрыть возросший за последние два года спрос, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Особенно это касается станкостроения, где замещение импорта критически важно, ведь до 2022 года около 90% станков для машиностроения поставлялись из ЕС и Китая.
При этом роботизация и искусственный интеллект увеличивают производительность труда в шесть раз — один промышленный робот заменяет до 15 работников, пояснил Алексей Курасов из «Финам». Это поможет решить проблему нехватки кадров — крайне важную проблему на фоне рекордно низкой безработицы 2,4%, которая одновременно тормозит экономику и приводит к росту цен.
Пока ключевая ставка не опустится до приемлемой для инвесторов величины, к сожалению, финансирование получат не все, а отбор будет строгим, заключил Алексей Хижняк.
При этом, как считает Алексей Курасов из «Финама», не исключено, что льготы станут более выгодными, чем сейчас. Например, лимит кредитования может вырасти с нынешних 500 млн рублей на одного заемщика до более 1 млрд рублей, а эффективная ставка составит примерно 50% от ключевой плюс 2% (например, сейчас она бы составила 12,5%), предположил эксперт.
Как изменится подход государства к поддержке МСП
Сейчас заканчивается действие шестилетних нацпроектов, запущенных в 2019-м, и создаются новые, которые будут работать до 2030 года. С начала 2025-го действующий нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» станет федеральной программой в рамках нового, более крупного нацпроекта — «Эффективная и конкурентная экономика».
В бюджете на следующую трехлетку на федпроект заложено 59,9 млрд, 64,2 млрд и 53,7 млрд соответственно. Самая крупная статья расходов — субсидирование ранее выданных кредитов МСП.
Ключевая задача нацпроекта МСП — количественный рост таких предприятий — была достигнута, заявил «Известиям» глава Минэка Максим Решетников.
— Сегодня занятость в секторе превышает 28 млн человек, работают 6,5 млн малых и средних компаний, — сказал министр.
В новом федеральном проекте важно изменить подход от количественных к качественным ориентирам, отметил глава Минэка. Так, согласно указу президента РФ Владимира Путина, до 2030-го следует обеспечить реальное увеличение дохода на одного работника субъекта МСП в 1,2 раза выше, чем рост ВВП.
Какие еще льготы предоставят бизнесу
В целом по всем финансовым программам Корпорации МСП (и действующим, и новым) до 2030 года будет распределено 5,3 трлн рублей, следует из ее стратегии. Кроме того, продолжит работу механизм «зонтичных» поручительств Корпорации МСП, которые смогут выдавать совместно с региональными гарантийными организациями и институтом развития ВЭБ.РФ.
Также Корпорация МСП планирует активнее привлекать госкомпании к заключению договоров на покупку технологичной продукции у малых и средних предприятий, следует из документа. Ожидается, что к 2030 году объем ее поставок составит 1,2 трлн рублей.
Для этого продолжат использовать механизм офсетных контрактов, на время действия которых госкомпании обязуются закупать у поставщиков из МСП товары или услуги. Заключение таких договоренностей — важный приоритет работы организации, отметил независимый эксперт Андрей Бархота. Гарантированный сбыт продукции позволит бизнесу нарастить предложение, а рост товарной массы поможет замедлить рост цен.
До 2030 года Корпорация МСП ставит перед собой три основных задачи, подчеркнул глава организации Александр Исаевич. Важно обеспечить вклад малых и средних предприятий в экономику предложения, расширить их участие в обеспечении технологического суверенитета страны и создавать для них стимулы к переходу в более высокие категории.
Однако льготное финансирование — лишь один из инструментов стимулирования экономики предложения, предупредил Андрей Бархота. Надо понимать, что его эффективность сейчас не так высока. Из-за большой ключевой даже льготные ставки непосильны для некоторых заемщиков — в целом за последние 20 месяцев стоимость финансирования для малого бизнеса выросла почти втрое.
Кроме того, фокус госпрограмм поддержки МСП только на приоритетных направлениях наверняка «здесь и сейчас» повлияет на возможность остальных отраслей дать адекватное предложение, отметил Алексей Хижняк из «Деловой России». Текстиль, бумага, полиграфия, легпром в целом, обработка, комплектующие — все это не менее востребовано, чем IT и роботы, и производить все это может стать дороже.
Ожидать ли роста числа IPO от МСП
Новые способы мотивировать компании инвестировать в развитие власти стали искать, поскольку они обеспокоились высоким уровнем сбережений при выгодных ставках по вкладам, то есть бизнес держит деньги на депозитах, вместо того чтобы вкладывать их в экономику, сообщали ранее СМИ. Также власти обсуждают изменения в регулировании для банков в части привлечения средств от юрлиц.
Однако решить проблему можно другим путем — государство в силах само предъявить спрос на инвестиции в МСП, предложил Андрей Бархота. Средства можно направить на покупку акций по IPO малых и средних предприятий. Это сильно бы поддержало фондовый рынок и помогло бы выполнить поручение президента по удвоению его капитализации к 2030 году.
Господдержка особенно важна в нынешних условиях, отметила Наталья Мильчакова. Поскольку кредиты — фактически единственная возможность получить деньги, так как привлечь их через IPO сложно. Крупные западные инвесторы ушли с российского рынка, а восточные еще не пришли из-за юридических барьеров. Из-за этого при выходе на биржу МСП смогут привлечь средства только от обычных россиян-физлиц и отечественных компаний.