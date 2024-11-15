Ссуды делу: власти нашли способ поддержать инвестиции при высоких ставках

Власти ищут способ сохранить интерес к инвестициям в условиях высокой ключевой. Сейчас бизнесу выгоднее не вкладывать деньги в развитие, а держать их на вкладах под высокий процент. А государство при этом еще и тратит колоссальные суммы на субсидирование ставок. От когда-то популярной программы «1764» отказываются, на замену ей планируют запустить пять новых — но только для инвестпроектов малых и средних предприятий из ключевых отраслей экономики РФ. Это следует из стратегии развития до 2030-го Корпорации МСП, через которую власти финансируют бизнес (документ есть у «Известий»). Такие меры позволят подогреть вложения в производство и «вырастить» технологические компании.