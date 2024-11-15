Сойтись на станции: в РФ могут снять ограничения на выбор сервиса по ОСАГО

Россиянам могут дать право самостоятельно выбирать сервис для ремонта по ОСАГО. Такую инициативу страховщиков поддержали в ЦБ. Это расширяет возможности клиентов, заявил «Известиям» директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов. Сейчас станцию техобслуживания можно выбрать только из тех, с которыми у страховщика заключен договор. Однако многие из них отказываются проводить ремонт — они не успевают починить авто за 30 дней из-за долгих сроков поставки запчастей. И в 95% случаев клиент получает денежную выплату, которой может не хватить на восстановление машины, предупреждают эксперты. Поможет ли нововведение повысить долю ремонта по ОСАГО и облегчит ли это жизнь автовладельцам — в материале «Известий».