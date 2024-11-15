Сойтись на станции: в РФ могут снять ограничения на выбор сервиса по ОСАГО

Россиянам могут дать право самостоятельно выбирать сервис для ремонта по ОСАГО. Такую инициативу страховщиков поддержали в ЦБ. Это расширяет возможности клиентов, заявил «Известиям» директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов. Сейчас станцию техобслуживания можно выбрать только из тех, с которыми у страховщика заключен договор. Однако многие из них отказываются проводить ремонт — они не успевают починить авто за 30 дней из-за долгих сроков поставки запчастей. И в 95% случаев клиент получает денежную выплату, которой может не хватить на восстановление машины, предупреждают эксперты. Поможет ли нововведение повысить долю ремонта по ОСАГО и облегчит ли это жизнь автовладельцам — в материале «Известий».
Может ли клиент сам выбрать станцию для ремонта по ОСАГО
В Центробанке поддержали идею разрешить компаниям выдавать направление на ремонт по ОСАГО на станцию техобслуживания (СТО), которую автовладелец выбрал сам. Если такая опция будет одной из многих, то это расширит возможности клиентов, сообщил «Известиям» директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов.
Он объяснил: в ином случае человек может получить компенсацию деньгами, и ему самому придется разбираться с ремонтом. При этом ему выплатят сумму за вычетом износа (если авто не новое, то денежное возмещение будет меньше). Поэтому если у клиента появится право изначально самому выбрать сервис, в который он уже давно обращается, и провести ремонт с помощью страховщика, то этот вариант будет не хуже, отметил Илья Смирнов.
Однако в этом случае страховая компании не должна нести ответственность за проведение ремонта строго в 30 дней, как это сейчас установлено законом об ОСАГО, добавил представитель ЦБ.
Ранее с такой инициативой выступали в Российском союзе автостраховщиков (РСА), сообщали «Известия». Там отмечали, что это позволит расширить перечень доступных станций для ремонта по ОСАГО.
У многих россиян уже есть знакомые станции ТО, на которых они обслуживаются и проводят ремонты, не связанные с авариями, отметили в пресс-службе РСА. Причем уровень и качество обслуживания, как правило, их устраивают, поэтому они и продолжают обращаться в «свои» сервисы.
Однако сейчас при ремонте по ОСАГО клиент может выбрать сервис для ремонта только из списка тех организаций, с которыми у страховщика заключен договор, пояснил директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК «МАКС» Иван Попов. Он добавил: если позволить россиянам выбирать и другие СТО, то они смогут обращаться в уже знакомые станции и ближе к дому.
Это нововведение позволит увеличить долю ремонта по обязательной автогражданке, уверены в РСА. С этим согласился руководитель управления по ОСАГО «Страхового дома» ВСК Сергей Гордеев. Сейчас она составляет всего 5%. В остальных случаях клиент получает денежную выплату.
Почему автосервисы отказываются ремонтировать авто по ОСАГО
Сейчас многие сервисы отказываются проводить восстановление авто по ОСАГО из-за сложностей с поставками запчастей. После ухода с российского рынка некоторых автопроизводителей у сервисов нет возможности быстро получить детали и провести ремонт в установленные законом 30 дней, пояснили в РСА.
Время поставки запчастей сейчас в среднем составляет 30−50 дней, рассказал Иван Попов из СК «МАКС». А в некоторых случаях приходится ждать и полгода-год.
Особенно сложная ситуация, в частности, с деталями к Porsche, Renault, Nissan, GM, уточнил вице-президент «Ренессанс страхование» Сергей Демидов. При этом с комплектующими по адекватной стоимости проблемы возникают практически со всеми марками.
В 2024 году усложнился ввоз запчастей даже по параллельному импорту. Любую поставку могут не пропустить на зарубежной таможне, откуда идет товар. В этом случае оформляется новый заказ, и сроки еще увеличиваются, подчеркнул Сергей Демидов.
Из-за требования провести восстановление авто за 30 дней страховщики вынуждены урегулировать убытки в денежной форме, сказал директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. Однако, по его словам, это не вполне отвечает интересам клиентов. Сумма выплаты рассчитывается на основании справочников РСА с учетом износа, а ее может не хватить на ремонт.
Возмещение в натуральной форме всегда предпочтительнее, потому что клиент получает восстановленный автомобиль, уверен Сергей Демидов. А с помощью страховой компании это сделать гораздо проще, потому что организация контролирует ход работ. И если выявляются дополнительные повреждения, они сразу согласовываются со страховщиком. Самостоятельный выбор станции действительно мог бы повысить долю ремонта по ОСАГО, если будут отменены ограничения по сроку в 30 дней, считает Сергей Демидов.
Станут ли страховщики чаще ремонтировать авто по ОСАГО
Однако для минимизации рисков необходимо предусмотреть требования к таким станциям ТО и результатам ремонта, считает директор домена ОСАГО «Ингосстраха» Егор Серебрянников. По его словам, это позволит убедиться, что восстановительные работы действительно проводились и выполнены качественно.
С этим согласился директор департамента урегулирования убытков «Югории» Святослав Шувалов. Он рассказал, что, например, на рынке были ситуации, когда клиенты предоставляли квитанции об оказании услуг эвакуации от организаций, которых никогда не существовало.
В законе нужно детализировать права и обязанности сторон при проведении ремонта на самостоятельно выбранной клиентом станции, резюмировал Сергей Гордеев из ВСК. Это поможет добросовестным автовладельцам починить свой автомобиль после аварии, считает руководитель направления технической экспертизы Mains Lab Владимир Куликов. По его оценке, за счет такого нововведения доля ремонта по ОСАГО может вырасти с 5 до 13−16%.
Для более значительного увеличения этого показателя одной этой инициативы будет недостаточно, отметил эксперт. По его словам, потребуется также удлинить сроки ремонта. В ноябре Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, который увеличивает допустимый срок восстановления авто по ОСАГО с 30 до 45 дней. По словам заместителя гендиректора СК «Абсолют Страхование» Игоря Люкина, другой вариант — исключить из отведенного срока на ремонт время ожидания автозапчастей.