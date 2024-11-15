Сбербанк повышает ставки рыночной ипотеки на 3,5 процентных пункта

«Таким образом, по “Семейной ипотеке” минимальная средневзвешенная ставка на “Домклик” составит 11,8% для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при сумме кредита от 13,5 млн рублей. Для иных регионов при сумме кредита свыше 7 млн — 12,9%. По “Ипотеке для ИТ” — 13% при сумме кредита от 10,5 млн рублей. Новые условия распространяются как на готовое или строящееся жилье в новостройке от застройщика, так и на сегмент ИЖС. По ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на прежних условиях», — пишет Сбербанк.