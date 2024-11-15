Сбербанк повышает ставки рыночной ипотеки на 3,5 процентных пункта

«С 15 ноября “Сбер” повышает ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 п.п. в связи с увеличением ключевой ставки и ростом стоимости ОФЗ. Таким образом, минимальная ставка на “Домклик” по рыночным программам на первичном рынке жилья составит 28,4%, на вторичном — 28,1%. По ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на старых условиях», — говорится в сообщении.
Также с 15 ноября возобновляется проведение сделок по «Семейной ипотеке» и «Ипотеке для ИТ» на «Домклик», напомнили в банке.
В связи с ростом базовых ипотечных ставок Сбербанк увеличивает и средневзвешенные ставки по льготным программам, сумма которых превышает предусмотренный госпрограммой лимит. Они будут увеличены в диапазоне 1−2,5 п.п. в зависимости от размера кредита. Сумма до утвержденного правительством РФ лимита оформляется по льготной ставке, свыше лимита — по ставке банка, в кредитном договоре указывается средневзвешенная ставка, также обращает внимание банк.
«Таким образом, по “Семейной ипотеке” минимальная средневзвешенная ставка на “Домклик” составит 11,8% для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при сумме кредита от 13,5 млн рублей. Для иных регионов при сумме кредита свыше 7 млн — 12,9%. По “Ипотеке для ИТ” — 13% при сумме кредита от 10,5 млн рублей. Новые условия распространяются как на готовое или строящееся жилье в новостройке от застройщика, так и на сегмент ИЖС. По ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на прежних условиях», — пишет Сбербанк.