Российский Минфин допустил пересмотр налогов по белорусским евробондам

Департамент налоговой политики Минфина России рассмотрит вопросы налогообложения замещающих еврооблигаций Белоруссии, следует из ответа министерства в адрес одного из инвесторов, владеющего белорусскими евробондами (есть у РБК).
«Департамент налоговой политики рассмотрел ваше обращение по вопросу налогообложения доходов физических лиц по операциям с ценными бумагами и сообщает, что предложения и проблемные вопросы, описанные в обращениях граждан, рассматриваются в департаменте в рамках подготовки и (или) согласования проектов федеральных законов о совершенствовании законодательства Российской Федерации о налогах и сборах», — говорится в письме Минфина за подписью замглавы налогового департамента Руслана Лыкова.
В обращении, на которое ответил Минфин (также есть у РБК), частный инвестор обращал внимание на две проблемы, возникающие у российских владельцев белорусских еврооблигаций после их замещения на новые бумаги в российской инфраструктуре. Во-первых, при замещении бумаг может появиться налогооблагаемая база из-за разницы курсов валют — того, по которому бумаги были куплены изначально, и того, который действует на момент их обмена. Во-вторых, при замещении обнуляется срок владения облигацией, из-за чего инвесторы не могут претендовать на льготу на долгосрочное владение ценной бумагой (инвестиционный вычет, на который могут претендовать инвесторы, непрерывно владеющие бумагой более трех лет).
Об этих проблемных вопросах и обращениях инвесторов по ним известно и Ассоциации владельцев облигаций (АВО), сказал РБК руководитель направления «еврооблигации» АВО Сергей Сазонов. С обращениями в российский Минфин по этому вопросу обратились порядка 100 инвесторов, оценил он. Также ряд инвесторов направляли обращения и в Минфин Белоруссии, добавил Сазонов. «Мы допускаем, что поправки должны быть инициированы и белорусской стороной», — указал эксперт.
Но белорусский Минфин в своих ответах инвесторам пояснил, что вопросы налогообложения бумаг, которые будут замещаться в российской инфраструктуре, находятся в компетенции российских ведомств. «Вопросы, связанные с налоговыми льготами для российских владельцев замещающих еврооблигаций Республики Беларусь, а также с допуском таких бумаг к торгам на российских биржах, относятся к компетенции государственных органов Российской Федерации, в том числе Банка России. Министерство финансов Республики Беларусь положительно оценит принятие таких решений», — говорится в ответе Минфина Белоруссии инвестору (копия есть у РБК).
РБК направил запросы в Министерства финансов России и Белоруссии.
Зачем понадобилось замещать евробонды Минфина Белоруссии.
Инвесторы-нерезиденты Белоруссии, многие из которых — россияне, столкнулись с проблемой получения выплат по евробондам страны в 2022 году, после того как Citigroup Global Markets Europe AG и лондонский филиал Ситибанка отказались обслуживать эти бумаги. Согласно первому сценарию разрешения этой ситуации выплаты в отношении всех инвесторов проводились внутри местной инфраструктуры — на спецсчет в Беларусбанке. Забрать оттуда деньги можно было, открыв там счет, но по этому механизму выплаты или не приходили вообще, или приходили частично.
Во втором сценарии выплат по евробондам (был принят только в начале сентября 2023 года) предполагалось проводить их в адрес российских инвесторов через НРД. Но на выплаты по этому механизму могли претендовать только те инвесторы, которые купили бумаги до 6 сентября 2022 года.
В июле 2024-го власти Белоруссии предложили третий сценарий. Он, во-первых, расширил круг получателей выплат, теперь на них могут претендовать и те, кто купил евробонды после 6 сентября 2022 года. Во-вторых, предусматривает механизм замещения белорусских евробондов на локальные бумаги через депозитарий-нерезидент (например, Национальный расчетный депозитарий). Дебютное замещение будет осуществлено 27 декабря 2024 года в отношении еврооблигаций «Беларусь-2027», сообщал ранее Минфин Белоруссии.
Есть и наименее выгодный вариант, позволяющий получить выплаты по белорусским евробондам, — выкуп этих бумаг. Но белорусские власти готовы приобрести их досрочно лишь по цене 30% от номинала.
Какие законодательные изменения нужны инвесторам
Инвесторы просят путем внесения поправок в Налоговый кодекс России исключить возможность появления налогооблагаемой базы при замещении белорусских еврооблигаций, которая может возникнуть из-за разницы курсов. Также они считают необходимым учитывать срок владения облигаций с момента их первоначальной покупки на бирже, а не с момента их замещения. Такой принцип позволит им сохранить право на льготу на долгосрочное владение.
Точно такие же проблемы обозначали инвесторы и при замещении российских евробондов, и поправками в Налоговом кодексе обе они были решены — для инвесторов сохранили льготу и не учитывали налогооблагаемую базу при обмене, обращает внимание Сазонов. «Мы полагаем, что логично и для замещения еврооблигаций Белоруссии предусмотреть аналогичные поправки», — говорит он.
По словам Сазонова, по льготе на долгосрочное владение есть еще один нюанс. С 1 января 2025 года вступают в силу изменения в Налоговый кодекс. В статье 219.1. указано, что льгота предоставляется для бумаг «иностранных организаций, место регистрации которых находится на территории государства — члена ЕАЭС». «Но Министерство финансов все же не является “организацией”. То есть получается, что поправками льгота долгосрочного владения для бумаг, выпущенных Минфином Белоруссии, не предусмотрена», — обращает внимание Сазонов.
Замещение еврооблигаций иностранного государства на локальные бумаги в России признается реализацией (куплей-продажей ценных бумаг), поэтому у инвестора возникнет необходимость уплаты НДФЛ, объясняет юрист Forward Legal Егор Владимиров. Льгота на долгосрочное владение действует для бумаг, которые были приобретены на российских биржах (облигации Белоруссии торгуются на Московской бирже), при обмене евробонда на локальную бумагу отсчет срока владения начнется заново, отмечает эксперт.
«Также остается открытым вопрос о праве инвестора “перенести” расходы на приобретение новых локальных бумаг Минфина Республики Беларусь при их продаже. Из НК РФ прямо не следует право инвестора приравнять свои расходы на приобретение евробонда к расходам на приобретение новой локальной бумаги в рамках замещения. Формально евробонд и локальная бумага являются двумя разными ценными бумагами, при этом расход инвестора на приобретение новой локальный бумаги равен 0 ₽ В “октябрьских” поправках в НК в части замещения евробондов Минфина России предусмотрено право на зачет расходов инвесторов, купивших корпоративные или суверенные евробонды РФ до 1 марта 2022 года, на сумму покупки “первоначальных” суверенных евробондов. Для евробондов иностранных государств такая оговорка в кодексе отсутствует», — говорит Владимиров.
Устранить налогообложение замещения суверенных бондов Белоруссии и сохранить льготу давности владения на новые локальные бумаги Белоруссии возможно путем внесения поправок в российский НК, аналогичных «октябрьским» поправкам, касающимся замещения евробондов России, подтверждает юрист.