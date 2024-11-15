Российский Минфин допустил пересмотр налогов по белорусским евробондам

В обращении, на которое ответил Минфин (также есть у РБК), частный инвестор обращал внимание на две проблемы, возникающие у российских владельцев белорусских еврооблигаций после их замещения на новые бумаги в российской инфраструктуре. Во-первых, при замещении бумаг может появиться налогооблагаемая база из-за разницы курсов валют — того, по которому бумаги были куплены изначально, и того, который действует на момент их обмена. Во-вторых, при замещении обнуляется срок владения облигацией, из-за чего инвесторы не могут претендовать на льготу на долгосрочное владение ценной бумагой (инвестиционный вычет, на который могут претендовать инвесторы, непрерывно владеющие бумагой более трех лет).