Россия за девять месяцев купила у Турции рекордное количество цитрусовых

По сравнению с девятью месяцами прошлого года показатель прибавил 4,3%. Самой заметной статьей турецкого цитрусового экспорта в Россию в этом году стали мандарины — на них пришелся 41% поставок. На втором месте расположились лимоны (22%), на третьем — различные гибриды цитрусовых (18%). Менее заметные доли в поставках были у апельсинов (10%) и грейпфрутов (8%).