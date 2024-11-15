Россия за девять месяцев купила у Турции рекордное количество цитрусовых

По сравнению с девятью месяцами прошлого года показатель прибавил 4,3%. Самой заметной статьей турецкого цитрусового экспорта в Россию в этом году стали мандарины — на них пришелся 41% поставок. На втором месте расположились лимоны (22%), на третьем — различные гибриды цитрусовых (18%). Менее заметные доли в поставках были у апельсинов (10%) и грейпфрутов (8%).
Россия занимает первое место среди крупнейших покупателей этих фруктов у Турции — на страну пришлась треть поставок из 981,7 тысячи тонн совокупного турецкого экспорта за девять месяцев. В пятерку наиболее заметных торговых партнеров также входят Ирак (20%), Украина (8,65%), Сирия (4,85%) и Румыния (4,61%).
Больше всего из цитрусовых Турция поставляет зарубежным потребителям лимоны и мандарины — на них приходится 70% экспорта. Следом за ними идут апельсины (15%).