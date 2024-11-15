Решетников заявил о влиянии высокой ключевой ставки на рост экономики

«В следующем году ожидаем замедление инвестиционной активности на фоне высокой стоимости заемного финансирования и оттока, в том числе и средств юридических лиц на депозит. Вы прекрасно понимаете, что никакой проект сейчас внутренний не может со ставкой депозитов конкурировать», — пояснил Решетников.