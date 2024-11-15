Правительство определилось с налогами при майнинге криптовплют

Поправки вводят правила налогообложения доходов и расходов от майнинга цифровой валюты и торговли ею.
«В результате обсуждения с бизнесом принято решение о целесообразности налогообложения финансового результата от майнинга, как наиболее справедливо отражающего результаты этой деятельности. Такой подход направлен на соблюдение баланса интересов бизнеса и государства», — указали в Минфине.
Таким образом, цифровая валюта будет признаваться имуществом, а доходы, полученные в результате майнинга, станут учитываться по мере получения криптовалюты в размере ее рыночной стоимости. При этом доходы можно будет уменьшать на понесенные в связи с майнингом расходы.
Сами операции с цифровой валютой облагаться НДС не будут. «Доходы от операций с цифровой валютой станут учитываться в одной налоговой базе с доходами от операций с ценными бумагами. Таким образом, предельная ставка НДФЛ при налогообложении криптовалюты не будет превышать 15%», — рассказали в Минфине.
Ранее начальник межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам Федеральной налоговой службы (ФНС) Алексей Катяев объяснил порядок налогообложения майнеров, который рассматривался ведомством. Налог на прибыль с добычи криптовалюты предполагается взимать в два этапа: авансовым платежом при поступлении криптовалюты на кошелек майнера, а затем доначислением налога в момент реализации цифровых активов.
Второй этап начисления подразумевает, что если добытые монеты подорожали с момента аванса, то компании надо будет доплатить налог, но если криптовалюта подешевеет, то образовавшуюся переплату нужно будет отнести к убыткам.
Налоговая база (сумма, на которую начисляется налог) будет рассчитываться как разница между стоимостью криптовалюты и затратами на ее покупку или добычу. А доход от продажи криптовалюты будут считать по фактической цене ее реализации, но не ниже 20% ее рыночной стоимости, говорится в сообщении.