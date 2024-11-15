Правительство определилось с налогами при майнинге криптовплют

Налоговая база (сумма, на которую начисляется налог) будет рассчитываться как разница между стоимостью криптовалюты и затратами на ее покупку или добычу. А доход от продажи криптовалюты будут считать по фактической цене ее реализации, но не ниже 20% ее рыночной стоимости, говорится в сообщении.