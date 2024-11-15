Новак назвал причины ограничения майнинга в нескольких регионах

Само по себе потребление электроэнергии майнингом полезно, но только там, где есть свободные мощности, — это положительно влияет на равномерность загрузки генерации и в целом приводит к удельному снижению затрат, но плохо, когда майнинг съедает все свободные мощности и не позволяет подключать новых потребителей к электрическим сетям, заявил РБК вице-премьер Александр Новак, комментируя инициативу ограничения работы майнеров в ряде регионов.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы к правкомиссии по развитию электроэнергетики сообщил, что власти планируют 1 декабря 2024 года по 15 марта 2025 года запретить майнинг на части территории Иркутской области, Бурятии и Забайкалья. Далее запрет в этих регионах будет действовать ежегодно (вплоть до 2031 года) в период пиковых нагрузок.
Новак в разговоре с РБК отметил, что раньше темпы роста потребления электроэнергии легко прогнозировались, поскольку была корреляция с темпом роста экономики, но сейчас есть проблема, связанная с тем, что развитие такого сегмента электропотребления, как майнинг и центры обработки данных, сложно прогнозируется.
«Население майнит, металлургические заводы майнят, все, у кого есть собственная генерация или собственные сети, майнят. И эти потребители очень быстро строятся и набирают нагрузку, особенно в регионах с дешевой электроэнергией. В первую очередь, речь об Иркутской области и Бурятии, где всегда был резерв мощности. Нагрузка майнинга, по экспертным оценкам, в этих регионах достигает порядка 2000 МВт», — подчеркнул он.
Поэтому мы в срочном порядке инициировали работу по принятию закона о майнинге, который поддержал президент, говорит вице-премьер.
«Теперь, я считаю, важно, чтобы в регионах, где есть или прогнозируется дефицит электроэнергии, можно было майнинг ограничивать и давать возможность подключать социально-значимых потребителей. В ноябре мы приняли нормативно правовое регулирование. А такие регионы, как Иркутская область, ее южная часть, Бурятия, Забайкалье и так далее планируем внести в список, где майнинг запрещен. Потому что там нет сейчас свободных мощностей, чтобы иметь возможность подключать новых потребителей», — отметил Новак.
По его словам, ранее обсуждалась идея создания специальных зон, где допускается майнинг, но «потом все-таки решили не запрещать майнинг в целом, а вводить точечные ограничения там, где есть энергодефицит».
Закон о регулировании оборота цифровой валюты в России Путин подписал 26 октября. По новым правилам, правительство сможет запрещать майнинг цифровой валюты в отдельных регионах и определять порядок и причины введения ограничений. В частности, под запретом может оказаться участие в майнинг-пуле, специальном объединении майнеров, которые используют мощности своих устройств для добычи цифровой валюты.
Кроме того, новый закон передает под контроль Федеральной налоговой службы (ФНС) ведение реестра майнеров. Ранее эти полномочия были у Минцифры. Майнеры смогут добывать цифровую валюту без включения в реестр ФНС при соблюдении лимитов по потреблению электричества. Зарабатывающих криптовалюту обяжут предоставлять в ФНС информацию о полученном заработке в виде цифровой валюты и об адресах-идентификаторах, которые используют для операций с ней.
О том, что бесконтрольное потребление электричества майнерами криптовалют создает риск дефицита энергии для ряда регионов, Путин говорил еще в июле. В их числе он назвал Иркутскую область, Бурятию, Забайкальский край.
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