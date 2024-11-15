Новак назвал причины ограничения майнинга в нескольких регионах

«Теперь, я считаю, важно, чтобы в регионах, где есть или прогнозируется дефицит электроэнергии, можно было майнинг ограничивать и давать возможность подключать социально-значимых потребителей. В ноябре мы приняли нормативно правовое регулирование. А такие регионы, как Иркутская область, ее южная часть, Бурятия, Забайкалье и так далее планируем внести в список, где майнинг запрещен. Потому что там нет сейчас свободных мощностей, чтобы иметь возможность подключать новых потребителей», — отметил Новак.