Не пойман вор: объем фишинга в РФ вырос в четыре раза

Количество фишинговых атак в России увеличилось почти в четыре раза. Этот вид интернет-мошенничества стал основным методом попытки завладеть данными частных лиц. Сегодня злоумышленники при реализации схем активно используют мессенджеры, в том числе и Telegram. Этому способствует постоянно растущая аудитория и использование каналов общения как в личных, так и в корпоративных целях. Как защититься от такого мошенничества — в материале «Известий».