Всего Россия в этом году поставила в ЕС газа на девять миллиардов евро, при этом трубопроводный газ вновь стал главным в российском экспорте. На него пришлось 4,6 миллиарда евро, а на СПГ — 4,4 миллиарда.
Основным покупателем «голубого топлива» из России стала Франция, которая за восемь месяцев этого года увеличила закупки на 30% — до 1,9 миллиарда евро. Венгрия же опустилась на второе место, сократив импорт почти на треть — до 1,6 миллиарда евро.
Тройку лидеров замыкает Испания, которая поднялась на третью строчку с импортом в 1,4 миллиарда евро. Среди других крупных покупателей — Италия (1,3 миллиарда евро), Греция (919 миллионов), Словакия (800 миллионов) и Бельгия (709 миллионов).
При этом сильнее всего импорт за январь-август нарастили Литва (+41%) и Финляндия (+36%), хотя эти страны приобрели совсем небольшие объемы — 1,8 миллиона долларов и 44,3 миллиона долларов соответственно.
В конце октября Владимир Путин в эфире канала «Россия 1» заявлял, что Москва не отказывает Европе в поставках газа, есть несколько маршрутов его получения.
В России не раз подчеркивали, что Запад совершил серьезную ошибку, когда отказался от покупки углеводородов, тем самым попав в новую зависимость: теперь эти страны через посредников приобретают российские нефть и газ по более высоким ценам.