Forbes назвал лучших работодателей России

В октябре Forbes составил рейтинг самых убыточных юридических лиц в России по итогам 2023 года, первую строчку в котором занял «Газпром». При этом, как заявили в издании, убыток компании имел скорее бухгалтерский характер, чем отражал фактическое состояние бизнеса.