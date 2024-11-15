Что посеем: в РФ хотят запретить ввоз некоторых семян из недружественных стран

Россия может ввести запрет на ввоз семян подсолнечника и кукурузы из недружественных стран, то есть установить нулевую квоту, узнали «Известия». Действующая квота на ввоз оказалась невыбранной, кроме того, отечественные семена этих культур показали достойные результаты урожайности. Мера, рассматриваемая Минсельхозом, позволит поддержать темпы развития российской селекции и семеноводства и приблизить выполнение показателей доктрины продбезопасности, считают в отрасли. Обнуление не коснется лишь высокоолеинового подсолнечника и восковидной кукурузы, но квоты на них незначительны. Инициативу поддерживают в комитете Госдумы по аграрным вопросам. Там отмечают, что Россия сегодня по обозначенным семенам не зависит от импортных поставщиков. Впрочем, по некоторым овощным культурам ситуация пока не столь радужная.
Ввоз каких иностранных семян хотят запретить в Минсельхозе
В России могут ввести полный запрет на ввоз гибридных семян подсолнечника и кукурузы из недружественных стран, за исключением высокоолеинового подсолнечника и восковидной кукурузы, но квоты на них незначительны. Сегодня размер разрешенных квот по ввозу семян этих культур один из самых больших — по первой культуре он составляет 7 тыс. т, а по второй — 4,4 тыс. т. О подготовке новых ограничений рассказал «Известиям» источник, близкий к Минсельхозу.
— В прошлом сезоне была впервые установлена квота на ввоз этих культур. От аграриев было много опасений по этому поводу. Но по итогам сезона, во-первых, на ряд семян квота оказалась невыбранной, во-вторых, отечественные семена показали достойные результаты, — рассказал собеседник «Известий».
Он отметил, что, по предварительным оценкам, производство и запасы семян подсолнечника и кукурузы в России превышают прогнозируемую потребность для посевной кампании 2025 года, которая оценивается в 44 тыс. т семян подсолнечника и 80 тыс. т семян кукурузы.
— Поэтому сейчас министерство рассматривает целесообразность установления нулевой квоты. Эта мера позволит существенно поддержать темпы развития суверенной селекции и семеноводства и приблизить выполнение показателей доктрины продовольственной безопасности, — пояснил собеседник.
Кабмин установил квоты на ввоз отдельных видов семян из недружественных стран в объеме 33,1 тыс. т в прошлом году. Помимо семян кукурузы и подсолнечника они касались картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, соевых бобов и сахарной свеклы. Срок действия ограничений вводился до конца 2024-го.
Как поясняли тогда в правительстве, общий объем квот был рассчитан Минсельхозом «исходя из потребностей российских семеноводов с учетом баланса отечественного производства, импорта и экспорта семян».
Разрешенный объем ввоза семян картофеля установлен постановлением правительства на уровне 16 тыс. т, пивоваренного ячменя — 0,6 тыс. т, семян кукурузы с ФАО более 300 (за исключением восковидной) — 4,4 тыс. т, восковидной — 0,6 тыс. т. Квота на ввоз гибридных семян рапса и сахарной свеклы — по 2 тыс. т, гибридных семян подсолнечника — 7 тыс. т, высокоолеиновых семян подсолнечника — 0,5 тыс. т.
Впервые Минсельхоз предложил ввести квоты на ввоз некоторых семян в декабре 2023 года. При этом в мае правительство утвердило правила локализации производства семян в России. Так, иностранных производителей обязали создавать совместные предприятия с местными организациями с долей нерезидентов не более 49%.
«Известия» направили запросы в кабмин и Минсельхоз с просьбой прокомментировать возможный запрет на ввоз в Россию семян подсолнечника и кукурузы, а также судьбу остальных культур. В пресс-службе правительства рекомендовали обратиться за комментарием в Министерство сельского хозяйства.
В ведомстве на вопрос об отмене квот на семена обозначенных культур не ответили, но сказали, что по мере увеличения собственного производства планируется поступательно сокращать объем разрешенного импорта семян основных сельхозкультур. В Минсельхозе подчеркнули, что доктриной продовольственной безопасности установлен показатель самообеспеченности отечественными семенами основных сельхозкультур на уровне не менее 75%.
— Для достижения этой цели Минсельхоз проводит масштабную работу по развитию российской селекции и семеноводства. В результате российские аграрии всё больше используют именно отечественные селекционные достижения, доля рынка которых активно растет. В частности, в этом году отмечается значительный прогресс по подсолнечнику, сое и рапсу, картофелю, кукурузе, сахарной свекле, по которым ранее наблюдалась высокая зависимость от импорта из недружественных стран, — подчеркнули в министерстве. Уже сегодня российские семена не уступают по своим характеристикам зарубежным аналогам и даже превосходят их по многим параметрам, добавили в ведомстве.
Как запрет может сказаться на урожае
Россия сегодня полностью обеспечивает себя семенами кукурузы и подсолнечника, поэтому эту меру нужно было реализовать очень давно, считает глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.
— По этим культурам у нашей страны есть все возможности для получения достойного урожая на основе отечественных семян. Тем более что поставок из недружественных стран сейчас практически нет. Поэтому линия, проводимая Минсельхозом, правильная. Сегодня приоритет по всем культурам отдается отечественным семенам, даже если где-то есть небольшое преимущество иностранных сортов, — пояснил «Известиям» депутат.
По его словам, при этом остаются овощные культуры, с семенами которых пока есть проблемы, несмотря на очень большую проводимую в этом направлении Минсельхозом работу. В том числе это семена сахарной свеклы, на полную самообеспеченность которыми получится выйти через несколько лет.
— Мы поддержим инициативу полного запрета ввоза в РФ семян подсолнечника и кукурузы из недружественных государств. И ученые нашей страны, и аграрный бизнес готовы к замещению этих поставок, — заявил «Известиям» директор Национального центра зерна им. Лукьяненко, академик РАН и доктор сельскохозяйственных наук Вячеслав Лукомец. — В России сегодня разработали сорта и гибриды основных сельхозкультур по современным технологиям, которые использовались иностранными производителями, завозившими к нам эти семена.
По его словам, поэтому наши аграрии вполне обойдутся без этих поставок, тем более что сейчас уже достаточно своих семян для обеспечения будущего урожая: и по кукурузе, и по подсолнечнику. Нельзя сказать, что санкции благоприятно сказались на отечественном АПК, но то, что они дали шанс к развитию отечественного семеноводства, — это факт, подчеркнул Вячеслав Лукомец. И по кукурузе, и по подсолнечнику мы имеем достаточное количество семян, выращенных на территории РФ, поэтому возможное решение о запрете ввоза некоторых видов культур полностью поддерживаем, заявил «Известиям» председатель совета Национального семенного альянса (НСА) Игорь Лобач.
РФ последовательно проводит политику поддержки производства семян в нашей стране, и логичным продолжением этой работы станет введение нулевых квот на импорт семян кукурузы и подсолнечника, заявил «Известиям» гендиректор группы компаний «Золотой початок» Сергей Колесников.
— Рынок к этому готовился. Информация о текущем производстве семян в нашей стране и накопившихся переходящих остатках позволяет с уверенностью сказать, что без семян российские аграрии в 2025 году не останутся, — пояснил представитель отрасли.
При этом он отметил, что мера позволит отечественным селекционно-семеноводческим центрам реализовать свою продукцию, а также пересмотреть в сторону увеличения производственные планы на перспективу. Это даст новый толчок развитию селекции кукурузы и подсолнечника и будет способствовать внедрению финансовоемких инструментов ускорения селекции, отметил эксперт.
По словам Сергея Колесникова, уже сейчас есть целый кластер компаний, чьи продукты по кукурузе и подсолнечнику не уступают зарубежным раскрученным и чувствительно дорогим семенам. Это вполне современные гибриды с необходимым набором устойчивостей к внешним рискам и хорошими показателями урожайности, подчеркнул он.
— У нас достаточно семян подсолнечника, чтобы обеспечить посевную кампанию 2025 года. Потребность на следующий сезон оценивается в 44 тыс. т. Уже сегодня сформированы общие запасы в 50,7 тыс. т (данные на октябрь 2024-го). Кроме того, прогнозируемый объем производства отечественных гибридов составляет 24,4 тыс. т. Это покрывает более половины потребности, — пояснил «Известиям» коммерческий директор селекционно-семеноводческой компании Ruseed Александр Винник.
Таким образом, будет не только обеспечен спрос, но и сформирован профицит, что гарантирует стабильность поставок, резюмировал он.