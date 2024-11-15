Что посеем: в РФ хотят запретить ввоз некоторых семян из недружественных стран

По его словам, поэтому наши аграрии вполне обойдутся без этих поставок, тем более что сейчас уже достаточно своих семян для обеспечения будущего урожая: и по кукурузе, и по подсолнечнику. Нельзя сказать, что санкции благоприятно сказались на отечественном АПК, но то, что они дали шанс к развитию отечественного семеноводства, — это факт, подчеркнул Вячеслав Лукомец. И по кукурузе, и по подсолнечнику мы имеем достаточное количество семян, выращенных на территории РФ, поэтому возможное решение о запрете ввоза некоторых видов культур полностью поддерживаем, заявил «Известиям» председатель совета Национального семенного альянса (НСА) Игорь Лобач.