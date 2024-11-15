АСВ назвало дату начала выплат вкладчикам БКФ

Банк Корпоративного финансирования основан в 1993 году, специализировался на сотрудничестве с коммерческими предприятиями среднего размера. К апрелю 2024-го капитал БКФ составлял 1,32 млрд руб., активы — 5,5 млрд руб. По собственным данным банка, он обслуживает более 3,5 тыс. компаний и свыше 9 тыс. физлиц. Отделения были открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.