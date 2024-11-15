Таллахасси
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

АСВ назвало дату начала выплат вкладчикам БКФ

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам Банка Корпоративного финансирования (банк БКФ), у которого ЦБ отозвал лицензию, не позднее 29 ноября. Об этом говорится на сайте АСВ.

Источник: РИА "Новости"

«Агентство планирует осуществлять прием заявлений вкладчиков ООО “Банк БКФ” в электронной форме посредством сайта агентства или портала “Госуслуги”, а также через банки-агенты», — говорится в публикации.

Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок до 20 ноября 2024 года.

Ранее Центробанк отозвал лицензию у банка БКФ в связи с нарушением законодательства о противодействии легализации и отмыванию доходов, а также из-за нарушений федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

В БКФ назначена временная администрация, ее функции будет исполнять Агентство страхования вкладов. ООО «Банк БКФ» — участник системы обязательного страхования вкладов, поэтому его вкладчики имеют право на возмещение по вкладам (счетам), следует из публикации на сайте АСВ.

Банк Корпоративного финансирования основан в 1993 году, специализировался на сотрудничестве с коммерческими предприятиями среднего размера. К апрелю 2024-го капитал БКФ составлял 1,32 млрд руб., активы — 5,5 млрд руб. По собственным данным банка, он обслуживает более 3,5 тыс. компаний и свыше 9 тыс. физлиц. Отделения были открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.