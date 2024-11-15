АСВ назвало дату начала выплат вкладчикам БКФ

«Агентство планирует осуществлять прием заявлений вкладчиков ООО “Банк БКФ” в электронной форме посредством сайта агентства или портала “Госуслуги”, а также через банки-агенты», — говорится в публикации.
Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок до 20 ноября 2024 года.
Ранее Центробанк отозвал лицензию у банка БКФ в связи с нарушением законодательства о противодействии легализации и отмыванию доходов, а также из-за нарушений федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.
В БКФ назначена временная администрация, ее функции будет исполнять Агентство страхования вкладов. ООО «Банк БКФ» — участник системы обязательного страхования вкладов, поэтому его вкладчики имеют право на возмещение по вкладам (счетам), следует из публикации на сайте АСВ.
Банк Корпоративного финансирования основан в 1993 году, специализировался на сотрудничестве с коммерческими предприятиями среднего размера. К апрелю 2024-го капитал БКФ составлял 1,32 млрд руб., активы — 5,5 млрд руб. По собственным данным банка, он обслуживает более 3,5 тыс. компаний и свыше 9 тыс. физлиц. Отделения были открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.