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В России зафиксировали небольшое замедление инвестиций

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Правительство России фиксирует некоторое замедление инвестиций после роста более чем на 10% в первом полугодии, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

Источник: Пресс-служба Председателя Правительства России

«По данным Росстата, за первое полугодие инвестиции увеличились более чем на 10%. В то же время мы видим сейчас некоторое снижение активности в этой части. Но, прежде всего, потому что депозиты сегодня выгоднее инвестиций и стоимость заемного кредитования, к сожалению, высокая», — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что важно продолжить работу по дальнейшему устойчивому росту экономики. По его словам, для этих целей сформированы национальные проекты, которые нацелены на развитие ключевых направлений экономики и социальной сферы.

По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в России в первом полугодии выросли на 10,9%. Минэкономразвития ждет рост показателя в 2024 году на уровне 7,8%.