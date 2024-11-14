В России зафиксировали небольшое замедление инвестиций

«По данным Росстата, за первое полугодие инвестиции увеличились более чем на 10%. В то же время мы видим сейчас некоторое снижение активности в этой части. Но, прежде всего, потому что депозиты сегодня выгоднее инвестиций и стоимость заемного кредитования, к сожалению, высокая», — сказал Мишустин.