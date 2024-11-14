В России зафиксировали небольшое замедление инвестиций

«По данным Росстата, за первое полугодие инвестиции увеличились более чем на 10%. В то же время мы видим сейчас некоторое снижение активности в этой части. Но, прежде всего, потому что депозиты сегодня выгоднее инвестиций и стоимость заемного кредитования, к сожалению, высокая», — сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что важно продолжить работу по дальнейшему устойчивому росту экономики. По его словам, для этих целей сформированы национальные проекты, которые нацелены на развитие ключевых направлений экономики и социальной сферы.
По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в России в первом полугодии выросли на 10,9%. Минэкономразвития ждет рост показателя в 2024 году на уровне 7,8%.