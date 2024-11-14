В дни распродаж в России взлетел спрос на «умные» колонки и косметику

«В прошлом году в период ноябрьских распродаж самыми активными датами для покупок стало 11 ноября. Наибольшую выручку тогда получили смартфоны со средней ценой продажи 13 096 рублей (их оборот со складов маркетплейса составил 28 млн рублей) и беспроводные наушники стоимостью 923 рубля (их россияне приобрели на общую сумму 3,7 млн рублей). Также популярны были такие товары, как робот-пылесос, монитор для компьютера, телевизор. Стоит отметить, что стоимость товаров на маркетплейсе в данный период не менялась», — отметила ведущий аналитик Евгения Смирнова.