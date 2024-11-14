В дни распродаж в России взлетел спрос на «умные» колонки и косметику

Так, самыми покупаемыми товарами на Wildberries стали маска для волос с кератином бренда VOIS стоимостью 412 рублей (общий оборот по этому товару за неделю распродажи составил 26,1 млн рублей), ноутбук «MacBook Pro 16 M1 Pro 16 512» и смартфон «POCO C65 8+256GB».
Также в десятке лидеров распродажи представлены игровые консоли, утепленные женские лосины, зимние пуховики для мужчин и женщин, эликсир-спрей для волос, влажные детские салфетки, а также женские зимние ботинки. Пик продаж этих товаров пришелся на 6 ноября.
На Ozon в период распродажи 2024 года самым популярным товаром стала «умная» колонка «Яндекс Станция 2 с Алисой на YaGPT» стоимостью 13 704 рублей и общим оборотом за неделю распродажи 40,7 млн рублей.
На втором месте по количеству продаж — стиральная машина автомат DeLonghi стоимостью 23 856 рублей и общим оборотом за неделю распродажи 19,1 млн рублей. Также россияне чаще всегот покупали телевизор TCL стоимостью 34 661 рубль и общим оборотом за неделю 16,9 млн рублей.
В топ-10 самых продаваемых товаров вошли зажигалки ZIPPO, налобный фонарь, угольник для труб из сшитого полиэтилена, наборы туалетной бумаги и робот-пылесос. На Ozon, как и на Wildberries, наибольшее количество продаж топ-товаров распродажи этого года пришлось на 6 ноября.
«В прошлом году в период ноябрьских распродаж самыми активными датами для покупок стало 11 ноября. Наибольшую выручку тогда получили смартфоны со средней ценой продажи 13 096 рублей (их оборот со складов маркетплейса составил 28 млн рублей) и беспроводные наушники стоимостью 923 рубля (их россияне приобрели на общую сумму 3,7 млн рублей). Также популярны были такие товары, как робот-пылесос, монитор для компьютера, телевизор. Стоит отметить, что стоимость товаров на маркетплейсе в данный период не менялась», — отметила ведущий аналитик Евгения Смирнова.
Ранее, 8 ноября, в Почта Банке рассказали, что во время распродаж активизируются мошенники. Как уточнили в кредитной организации, злоумышленники, предлагая максимально выгодные предложения, переводят пользователей Сети на сторонние сайты. В результате из-за этого покупатели могут остаться не только без денег и товаров, но и с кредитами.