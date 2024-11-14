Субсидии на полеты продолжат действовать в 2025 году

Газета «Коммерсант» ранее в четверг написала, что Росавиация может не успеть до конца года распределить субсидии на рейсы между регионами в обход Москвы и между центральной частью РФ, Дальним Востоком и Калининградом. Ее источники называли причиной попытку Минтранса объединить субсидии, что не согласовал Минфин. Авиакомпании, по данным издания, из-за ситуации не могут планировать рейсы и начать продавать билеты с 1 января 2025 года, а ряд собеседников опасались закрытия существенной части из более чем 400 маршрутов.