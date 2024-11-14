Субсидии на полеты продолжат действовать в 2025 году

Газета «Коммерсант» ранее в четверг написала, что Росавиация может не успеть до конца года распределить субсидии на рейсы между регионами в обход Москвы и между центральной частью РФ, Дальним Востоком и Калининградом. Ее источники называли причиной попытку Минтранса объединить субсидии, что не согласовал Минфин. Авиакомпании, по данным издания, из-за ситуации не могут планировать рейсы и начать продавать билеты с 1 января 2025 года, а ряд собеседников опасались закрытия существенной части из более чем 400 маршрутов.
«Все действующие программы субсидирования воздушных перевозок пассажиров продолжат свое действие в 2025 году. В частности, это программы поддержки региональных перевозок, Дальневосточной авиакомпании и перевозок наименее социально защищенных групп граждан. Проектом федерального бюджета на 2025−2027 годы предусмотрено раздельное финансирование данных программ. Вопрос объединения программ субсидирования воздушных перевозок пассажиров Минтрансом России не рассматривается», — прокомментировали РИА Новости в Минтрансе.
Постановление правительства, продолжили там, устанавливает не новый порядок предоставления субсидий, а порядок формирования правил субсидирования. Нормы, ранее содержавшиеся в постановлениях правительства, теперь будут отражены в электронном бюджете. Иными словами, пояснили там, начиная с 2025 года все программы субсидирования будут «оцифрованы». Сутевые изменения в программы, прежде всего в программу поддержки региональных перевозок, также внесены.
«Важно отметить, что запрос на изменения исходит от отрасли — программы субсидирования авиаперевозок функционируют более 10 лет, за этот период накопился ряд предложений и необходимых настроек. Данная работа проведена на площадке Минтранса при участии авиакомпаний, аэропортов, регионов и органов исполнительной власти», — сказали в Минтрансе РФ.
Все решения, отметили там, в установленном порядке проходят согласование с Минфином и Минэкономразвития России и далее утверждаются правительством РФ. «Российским авиакомпаниям даны указания по открытию продаж на субсидируемые направления с целью обеспечения пассажиров доступными билетами», — заключили в Минтрансе.