Россияне стали снимать стресс гребешками и кальмарами

Растут и поставки моллюсков из-за рубежа — особенно они увеличились из Китая, на долю которого в 2023 году приходилось более половины всего российского импорта мидий, кальмаров, осьминогов и гребешков, в том числе приготовленных и консервированных (он, по данным ВАРПЭ, составил за тот год 29 тыс. т). За девять месяцев 2024-го Россия импортировала из страны уже 21,3 тыс. т моллюсков и беспозвоночных — на 95,7% больше год к году, приводит данные Зверев. По отдельным видам рост импорта измеряется тысячами процентов: например, поставки живых и охлажденных устриц выросли почти на 2000% (до 253 т), а импорт замороженных гребешков поставил больше почти в четыре раза — 226 т. При этом по тем позициям, производство которых наращивают отечественные компании, поставки из-за рубежа снижаются: например, импорт мидий из Китая снизился на 28,5%, до 1,04 тыс. т.