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Россиянам дали совет, как сэкономить в холодное время года

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы окна в подъездах были закрыты, подобные теплопотери могут ощутимо сказаться на расходах семейного бюджета, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Источник: © РИА Новости

«В связи с наступлением отопительного сезона, а где-то уже и с приходом первых серьезных минусовых температур, отмечу один нюанс, который может повлиять на рост суммы в графе за отопление в платежке ЖКХ. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы окна в подъездах были закрыты. Если это не так, то обязательно приглашайте для устранения сотрудников управляющей компании. Такие невынужденные теплопотери могут ощутимо сказаться на расходах семейного бюджета на отопление — до 10%», — рассказал Якубовский.

Кроме того, по словам парламентария, открытые окна в подъездах могут привести к разморозке стояка и серьезным неудобствам для всего многоквартирного дома. Якубовский добавил, что, если энергоэффективность дома низкая, то счет за тепло может расти еще больше, причем для всех жильцов.