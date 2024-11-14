Россиянам дали совет, как сэкономить в холодное время года

«В связи с наступлением отопительного сезона, а где-то уже и с приходом первых серьезных минусовых температур, отмечу один нюанс, который может повлиять на рост суммы в графе за отопление в платежке ЖКХ. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы окна в подъездах были закрыты. Если это не так, то обязательно приглашайте для устранения сотрудников управляющей компании. Такие невынужденные теплопотери могут ощутимо сказаться на расходах семейного бюджета на отопление — до 10%», — рассказал Якубовский.