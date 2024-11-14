Россия и Алжир сильнее всех увеличили долю в поставках газа в ЕС

Евросоюз за восемь месяцев текущего года сократил импорт газа в 1,7 раза — до 49,2 миллиарда евро. Главная причина падения — деиндустриализация региона: с марта 2022 года по август 2024 года промышленное производство в объединении сократилось на 21%.
Уменьшение поставок зафиксировали все крупные экспортеры газа, при этом сильнее всего они упали у Катара (в 2,8 раза), Британии (в 2,5 раза), Нигерии (в 2 раза), США (1,8 раза) и Норвегии (1,7 раза).
Медленнее всего экспорт снижался у России и Алжира — лишь на 22% и 24%. Благодаря этому странам удалось существенно нарастить свое присутствие в европейском импорте: доля России выросла на 4,6 процентного пункта — до 18,3%, Алжира — на 4,9 процентного пункта, до 21,3%.
Остальные поставщики нарастили свою долю менее чем на 1 процентный пункт. Так, Перу увеличил присутствие на газовом рынке ЕС на 0,9 процентного пункта, Тринидад и Тобаго — на 0,7 процентного пункта, Азербайджан — на 0,65 процентного пункта, Сербия — на 0,55 процентного пункта.
При этом главным поставщиком все еще остаются США с 22% против 22,9% годом ранее. В пятерку крупнейших, помимо Алжира и России, также входят Норвегия, чья доля подросла до 12,5% с 12,3% годом ранее, и Великобритания (8,4% против 12,5% год назад).