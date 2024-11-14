Reuters узнало о росте дефицита бюджета США на 287%

В 2023 году дефицит бюджета в стране составил $67 млрд. В то же время календарные корректировки выплат пособий сократили его тогда почти вдвое. Кроме того, в октябре 2023-го бюджет страны получил $75 млрд в виде налогов, отложенных из-за лесных пожаров в Калифорнии и других стихийных бедствий.
Администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена заявила, что за 2024 финансовый год дефицит бюджета составил $1,83 трлн. Этот показатель стал самым большим с 2019 года.
Под руководством Трампа в 2020 финансовом году образовался самый большой в истории США дефицит бюджета в размере $3,1 трлн, что стало результатом масштабных расходов на борьбу с COVID-19 в сочетании с масштабной остановкой экономической активности, которая привела к падению доходов федерального бюджета.
Ранее, 5 ноября, Трамп предложил погасить госдолг США в $35 трлн криптовалютой, в то время как газета The Wall Street Journal сообщила 30 октября, что Демократическая и Республиканская партии США согласились игнорировать размер государственного долга и бюджета страны.
До этого, 28 июня, специалисты Международного валютного фонда (МВФ) назвали рост госдолга США угрозой мировой экономике. Так, к 2032 году госдолг страны может превысить 140% ВВП. МВФ призвал американских политиков тщательно рассмотреть вопрос о повышении косвенных налогов и постепенном увеличении подоходного налога.
Также в июне аналитики Уильям Ругер и Томас Сэвидж в статье для американского журнала The National Interest отметили, что увеличение бюджетных расходов и государственного долга может привести к серьезным проблемам в экономике, что напрямую повлияет на обороноспособность США.
При этом в апреле Дональд Трамп заявил, что действующий глава государства Джо Байден совершенно не владеет экономической ситуацией в стране. По его словам, он полностью потерял контроль над инфляцией.