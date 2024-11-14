Reuters узнало о росте дефицита бюджета США на 287%

В 2023 году дефицит бюджета в стране составил $67 млрд. В то же время календарные корректировки выплат пособий сократили его тогда почти вдвое. Кроме того, в октябре 2023-го бюджет страны получил $75 млрд в виде налогов, отложенных из-за лесных пожаров в Калифорнии и других стихийных бедствий.