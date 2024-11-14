Посудили и взыскали: россияне выплатили рекордное количество долгов

За девять месяцев 2024-го россияне погасили просроченные долги на 30 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом сумма выросла в 1,7 раза. При этом объем долгов на взыскании у приставов уже больше, чем за весь прошлый год. С чем связан такой долговой ажиотаж, почему россиянам всё чаще приходят судебные приказы на долги «столетней давности», о которых, казалось бы, все давно забыли, и можно ли их не платить — разбирались «Известия».