Посудили и взыскали: россияне выплатили рекордное количество долгов

За девять месяцев 2024-го россияне погасили просроченные долги на 30 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом сумма выросла в 1,7 раза. При этом объем долгов на взыскании у приставов уже больше, чем за весь прошлый год. С чем связан такой долговой ажиотаж, почему россиянам всё чаще приходят судебные приказы на долги «столетней давности», о которых, казалось бы, все давно забыли, и можно ли их не платить — разбирались «Известия».
Платежная дисциплина
По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), с января по сентябрь более 385 тыс. граждан полностью закрыли свои просроченные долги, переуступленные профессиональным коллекторам банками (по договору цессии). В 2023 году обязанность выполнили 280 тыс. человек.
При этом общая сумма погашения год к году выросла в 1,7 раз, до 30 млрд рублей. В 2023 году суммарно долги закрыли 360 тыс. россиян на сумму 23 млрд рублей, а в 2022 году — 332 тыс. человек на 19 млрд рублей. Наиболее активно граждане погашали задолженность по кредитам наличными (72%) и кредитным картам (27%).
Позитивную динамику выплаты просроченных долгов аналитики отчасти связывают с ростом доходов отдельных категорий граждан. Так, во II квартале, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения РФ увеличились на 9,6% в годовом выражении, это рекордный показатель за несколько лет.
Растут доходы граждан, работающих в оборонной промышленности, а также в других отраслях, ориентированных на потребительский сектор, сотрудников IT-компаний, строителей и специалистов обрабатывающей промышленности, повышенные выплаты получают участники СВО. Поэтому у многих точно появилась возможность закрывать накопившиеся долги, отмечает Ольга Горюкова, директор Департамента риск-менеджмента АО «Свой Банк» (группа IDF Eurasia).
Кроме того, население настроено на сберегательную стратегию в личном финансовом планировании и часть доходов направляет на погашение долгов. Улучшение платежной дисциплины клиентов на фоне растущих доходов и рациональной финансовой стратегии напрямую влияет на рост объема и количества закрытых долгов, согласен гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев.
Отложенный эффект
Дело, разумеется, не только в платежной дисциплине и в стремлении выплатить долги, но и в том, что сработал и временной лаг. Долговая нагрузка россиян в последние годы росла, а в сложных экономических условиях заемщики тянули с погашением набранных долгов, а кредиторы и коллекторы — с обращениями в суды.
— Кредиты и займы времен пандемии и начала СВО были крайне низкого качества, оплачивать гражданам их попросту было не с чего. 1−3 года — как раз тот срок, который банки «терпят» перед подачей в суд или продажей коллекторам. Учитывая, что судебный процесс, подготовка к нему и непосредственно исполнительное производство — длительная процедура, то погашения сейчас идут просуженных долгов где-то зимы-весны текущего года. Поэтому сработал отложенный эффект, — указывает гендиректор юридической компании «Банкрот-Сервис» Антон Михайлов.
Дисконтирование задолженности
Причина и в том, что объем покупок портфелей просроченной задолженности у банков (портфели банковских кредитов) и МФО (портфели займов и микрозаймов) профессиональными коллекторскими агентствами (ПКО) заметно растет. При этом последние всё активней применяют схему дисконтирования задолженности: предлагают погасить ее со скидкой в обмен на быстрое погашение долга.
— Условия индивидуальны для каждого должника: коллекторы более гибки, чем первоначальные кредиторы. Причина тому — снижение стоимости банковских цессий (продажи долгов коллекторским агентствам). Банки, продав просроченную задолженность, освобождают свои резервы и экономят на расходах в виде возросших судебных пошлин, а также на других расходах по взысканию (например, на содержании штата сотрудников, занимающихся взысканиями). Должникам такая схема помогает не доводить дело до судебного процесса, — поясняет старший консультант консалтинговой компании «Нэо» Екатерина Зенкова.
Чем оперативней клиент готов полностью расплатиться, тем заметней возможная скидка. Средний размер дисконта, по статистике ID Collect, составляет порядка 25% от тела долга, но каждый случай рассматривается индивидуально, поэтому «вилка» шире — от 10−15% до 60−70%, уточняют в компании.
Активно взыскивают
Но и в суд кредиторы обращаются всё активней, они усилили работу с просроченными долгами и стремятся возвращать их путем взыскания. За январь-сентябрь с россиян потребовали взыскать свыше 1,4 трлн рублей — это больше, чем за весь 2023-й.
По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), за девять месяцев 2024 года в России было возбуждено 10,9 млн исполнительных производств о взыскании с граждан долгов по кредитам и займам на 1,44 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких дел выросло на 11,6%, а сумма неисполненных обязательств — более чем на треть (плюс 34,2%).
По мнению экспертов рынка, на статистику роста количества исполнительных производств и, как следствие, увеличения объема долгов на взыскании у приставов могло, во-первых, повлиять повышение тарифов на госпошлины.
— Все кредиторы были нацелены на просуживание максимального количества долгов до вступления в силу новых тарифов, чтобы сэкономить. Количество обращенных на судебное взыскание долгов могло в июле-августе в несколько раз превышать стандартные ежемесячные показатели. Не исключено, что это повлияло на статистику за три квартала текущего года, — указывает Александр Васильев.
Есть должок
Прослеживается и другая тенденция: взыскатели часто пытаются «вытрясти» долги, например, 10−15-летней давности.
Коллекторы и кредиторы активизировались в отношении таких долгов, которые ранее могли быть не востребованы, к примеру, из-за недостатка ресурсов. Это может быть связано с улучшением технологий для работы с базами данных, а также с тем, что такие долги часто дешевле выкупаются коллекторами, которые активно ищут возможности их возврата, указывает Евгения Боднар, юрист и эксперт по банкротству компании «Финансово-правовой альянс».
Погашение старых долгов напрямую связано со сроком исковой давности, согласно закону он составляет три года. Если кредитор не предпринимал действий по взысканию задолженности в течение этого времени, то формально долг можно не оплачивать. Но здесь есть нюансы: если заемщик признавал долг (например, частичным платежом или в переписке), срок может начать течь заново, подчеркивает юрист.
Стоит учитывать и то, что попытаться взыскать долг даже с истекшим сроком исковой давности кредитору позволяет законодательство, а именно упрощенный порядок взыскания долгов.
Так, кредитор обращается в суд не с иском, а с заявлением о выдаче судебного приказа. Такой приказ выносится без извещения сторон, и без судебного разбирательства, а пропуск срока исковой давности суд в этом случае не учитывает. Фактически, применяя такую возможность, взыскатель (банк или коллекторы, выкупившие долг) полагаются на общую неосведомленность заемщиков в своих правах.
Если в течение 10 дней с момента получения копии судебного приказа должник представит в суд возражение, то судебный приказ будет отменен. При этом кредитор сможет повторно обратиться за взысканием долга в рамках искового производства. Здесь уже важно представить суду доказательства того, что срок исковой давности пропущен. Этот период носит заявительный характер — то есть о пропуске такого срока должен заявить сам должник.