Мишустин назвал проект бюджета России сбалансированным

Кроме того, премьер-министр указал, что несмотря на санкционное давление стран мира валовый внутренний продукт (ВВП) за девять месяцев увеличился до 4,2%. Он отметил, что основной вклад в динамику промышленности вносит обрабатывающее производство, в число которых входят критически важные направления для достижения технологического и промышленного суверенитета государства.