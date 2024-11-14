Мишустин назвал проект бюджета России сбалансированным

«Средства на реализацию национальных проектов учтены в проекте федерального бюджета — он получился достаточно сбалансированным, и, можно сказать, умеренно консервативным», — отметил он на заседании правительства.
Мишустин добавил, что проект бюджета учитывает внешние условия без завышенных показателей и должен обеспечивать макростабильность.
По словам премьер-министра, за первое полугодие инвестиции увеличились более чем на 10%, однако на данный момент зафиксировано снижение активности в этой части из-за высокой стоимости заемного кредитования.
Кроме того, премьер-министр указал, что несмотря на санкционное давление стран мира валовый внутренний продукт (ВВП) за девять месяцев увеличился до 4,2%. Он отметил, что основной вклад в динамику промышленности вносит обрабатывающее производство, в число которых входят критически важные направления для достижения технологического и промышленного суверенитета государства.
Ранее, 31 октября, министерство финансов подготавливало около 900 поправок ко второму чтению закона о бюджете на следующие три года, которые подразумевают перераспределение порядка 7 трлн рублей.
Глава Минфина Антон Силуанов указал, что оправки можно разделить на три группы. Первая касается реализации национальных проектов, вторая группа предусматривает распределение бюджетных средств с учетом принятых нормативно-правовых актов и предложений министерств и ведомств. Третья распределит средства в рамках государственных программ и непрограммных направлений.