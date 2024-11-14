Индекс Мосбиржи, обвал золота, дивиденды «Лензолота»: дайджест

Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи завершил среду, 13 ноября ростом на 0,26%, до 2 763,99 пункта. Российский рынок акций начал день снижением, однако во второй половине дня возобновил рост.
В частности, ближе к окончанию основной сессии стало известно, что Трамп в ближайшее время представит спецпосланника по мирному урегулированию на Украине. Как ожидается, он возглавит переговоры с Россией, сообщил Fox News со ссылкой на источники.
«Вы увидите очень высокопоставленного специального посланника, человека с большим авторитетом, которому будет поручено найти решение, прийти к мирному урегулированию», — сказал один из источников Fox News.
На этом фоне рынок начал было расти, однако вышедшие уже во время вечерней сессии данные по инфляции спровоцировали импульс распродаж. В итоге индекс IMOEX2, отражающий в том числе динамику на вечерней сессии, снизился на 1,34%, до 2 719,89 пункта.
По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 6 по 11 ноября вырос на 0,3% против 0,19% неделей ранее. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция ускорилась с 8,53% до 8,56%.
Росстат также опубликовал данные по инфляции за октябрь. В прошлом месяце потребительские цены выросли на 0,75% против 0,48% в сентябре.
«Инвесторам не понравилась недельная инфляция, ускорившаяся с 0,19% до 0,3%. И хотя это весьма “шумные” данные, в отличие от месячных, сигнал все-таки негативный. Последующие недельные цифры по инфляции в ноябре и начале декабря значительно повлияют на динамику рынка», — отметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
Эксперт обратил внимание, что после выхода данных по инфляции особенно сильно падали акции компаний с высоким долгом: АФК «Система», «Мечел», «Самолет», ТМК и «Ростелеком».
«Такая реакция понятна, ведь ухудшение ситуации с инфляцией воспринимается участниками как сигнал на более длительный период высоких процентных ставок, которые наиболее негативны именно для закредитованных компаний», — пояснил Карпунин.
Впрочем, до заседания регулятора 20 декабря еще 5 недель и столько же блоков статистики по потребительским ценам, а значит, решение ЦБ все еще не предопределено — экономика все же замедляется, а потребкредитование уже рухнуло, сообщил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Тем самым сегодня рынок может скорректировать вчерашний вечерний провал, а индекс Мосбиржи способен вернуться выше важных 2730 пунктов, считает эксперт.
Дивиденды «Лензолота»
По итогам заседания 13 ноября совет директоров «Лензолота» рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере ₽1184 на одну обыкновенную акцию. Дивдоходность по цене закрытия торгов 13 ноября — 9,8%. По привилегированным акциям принято решение дивиденды не выплачивать.
Последний день покупки акций «Лензолота» для получения дивидендов — 26 декабря. Окончательное решение по выплатам примут акционеры на общем собрании 16 декабря.
Аналитики проекта Market Power отметили, что акция «Лензолота» — «одна из самых забавных бумаг на российском рынке». У компании нет производственных активов, они были выведены из компании в 2020 году. Однако солидный кэш от продажи золотодобывающих активов лежит на депозитах, принося прибыль. Отсюда деньги на дивиденды, пояснили эксперты. В то же время в Market Power категорически не рекомендуют инвестировать в эту компанию.
В сентябре 2020 года «Полюс» — материнская компания «Лензолота» — решила консолидировать активы золотодобытчика. В результате одна из структур «Лензолота», которая владеет всеми производственными активами и лицензиями на добычу, была продана компании «Полюс Красноярск» за ₽19,9 млрд. После этого на балансе «Лензолота» остались фактически только денежные средства.
При этом практически все средства от продажи ключевого актива «Лензолота» будут выплачены в виде дивидендов в июле 2021 года. В июле 2021 года компания выплатила ₽15 219,5 на одну обыкновенную и ₽3699,27 на одну привилегированную акцию.
«У нас негативный взгляд на оба типа акций. Не видим причин для роста в долгосрочной перспективе», — также пишет руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
Цены на золото
Цены на золото ускорили снижение на торгах 14 ноября. На 8:39 мск котировки декабрьского контракта теряли 1,02%, до ₽2560 за унцию.
Золото активно дешевеет с момента выборов в США, где победу одержал Дональд Трамп. За это время цены на драгметалл обвалились на 6,9%, реагируя на укрепление доллара США (индекс доллара DXY вырос за тоже время на 3,13%, до 106,693 пункта).
Аналитики проекта Market Power также отмечают, что после победы Трампа многие инвесторы ожидают разрешения мировых кризисов и конфликтов, поэтому перекладываются из таких защитных инструментов, как золото, в более доходные — вроде акций. Кроме того, более привлекательной стала криптовалюта, учитывая положительное отношение избранного президента к крипте.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽96,8, продать — по ₽95;
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽97,35, продать — по ₽96,95.
Самые дешевые евро:
- Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽104,2, продать — по ₽93,4;
- ОТП Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽104,5, продать — по ₽98,5.
Самые дешевые юани:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,2, продать — по ₽13,7;
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽13,95.
Корпоративные события
«ТКС Холдинг». Общее собрание акционеров. В повестке — дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года (ранее совет директоров рекомендовал к выплате ₽92,5 на акцию). Акционеры также обсудят смену названия с «ТКС Холдинг» на «Т-Технологии».
CarMoney: операционные и Финансовые результаты за 9 месяцев 2024 года.
VEON: операционные и финансовые результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2024 года.
«Софтлайн»: финансовые результаты за третий квартал 2024 года.
Другие важные события
Мосбиржа приостановит торги акциями Росбанка в связи с его присоединением к Т-Банку.
МЭА опубликует месячный отчет по рынку нефти — 12:00 мск.
Еврозона: промышленное производство за сентябрь — 13:00 мск.
Еврозона: ВВП за третий квартал — 13:00 мск.
Еврозона: публикация протокола заседания ЕЦБ — 15:30 мск.
США: первичные обращения за пособиями по безработице — 16:30 мск.
США: индекс цен производителей за октябрь — 16:30 мск.
США: запасы нефти по данным EIA — 19:00 мск.
Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 22:00 мск.
США: глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью — 23:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2 763,99 (+0,26%).
Индекс РТС: 885,18 (-0,16%).
S&P 500: 5985,4 (+0,02%).
Dow Jones Industrial Average: 43 958,19 (+0,11%).
NASDAQ Composite: 19 230,72 (-0,26%).