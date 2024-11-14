Индекс Мосбиржи, обвал золота, дивиденды «Лензолота»: дайджест

Аналитики проекта Market Power отметили, что акция «Лензолота» — «одна из самых забавных бумаг на российском рынке». У компании нет производственных активов, они были выведены из компании в 2020 году. Однако солидный кэш от продажи золотодобывающих активов лежит на депозитах, принося прибыль. Отсюда деньги на дивиденды, пояснили эксперты. В то же время в Market Power категорически не рекомендуют инвестировать в эту компанию.