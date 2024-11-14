Имущество осужденного за рекордную взятку потребовали национализировать

Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество бывшего московского следователя Марата Тамбиева, которого приговорили к 16 годам лишения свободы за крупнейшую в истории России взятку в размере 7,3 млрд руб. Соответствующий иск зарегистрировал Никулинский районный суд Москвы, дата заседания пока не назначена. На это обратили внимание «Ведомости».
По данным издания, надзорное ведомство намерено конфисковать квартиру, два машино-места, два нежилых помещения в Подмосковье, мотоциклы Ducati Diavel и Honda. Помимо прочего, отмечают «Ведомости», с Тамбиева хотят взыскать в пользу государства 16 млн руб. в качестве эквивалентной стоимости имущества, законность приобретения которого не была доказана. Речь идет о квартире в Черкесске за 9 млн руб., автомобилях Audi Q7 и Porsche Macan S за 3,8 млн руб. и 3,3 млн руб. соответственно.
Также Генпрокуратура потребовала наложить арест на банковские счета, квартиру и два нежилых помещения Тамбиева в Москве и квартиру и четыре нежилых помещения его двоюродного дяди по фамилии Кубанов в Подмосковье, пишут «Ведомости». По версии обвинения, бывший следователь предоставлял недостоверные сведения об источниках доходов в 2014—2021 годы и оформлял дорогостоящее имущество на дядю и супругу, в связи с чем «существует угроза затруднения и невозможности восстановления справедливости в интересах России».
РБК направил запрос в пресс-службы Генпрокуратуры России и Никулинского районного суда Москвы.
Тамбиев возглавлял следственный отдел СК по Тверскому району Москвы. Его задержали с поличным в 2022 году во время расследования дел группировки Infraud Organization и хакеров Марка и Константина Бергманов и Кирилла Самокутяевского. Бывшему следователю передали взятку в биткоинах в размере более $1,5 млн (7,3 млрд руб.) за неналожение ареста на активы правонарушителей и смягчение меры пресечения. Тамбиеву вменили десять эпизодов взяток (ч. 6 ст. 290 УК), четыре приготовления к получению взятки (ч. 1 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК) и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК).
8 октября его приговорили к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн руб. Тамбиева лишили звания майора юстиции и на 12 лет запретили занимать должности в госорганах. В ходе судебного заседания бывший следователь утверждал, что его «заставляют доказывать то, чего не было».
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