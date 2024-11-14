Имущество осужденного за рекордную взятку потребовали национализировать

Также Генпрокуратура потребовала наложить арест на банковские счета, квартиру и два нежилых помещения Тамбиева в Москве и квартиру и четыре нежилых помещения его двоюродного дяди по фамилии Кубанов в Подмосковье, пишут «Ведомости». По версии обвинения, бывший следователь предоставлял недостоверные сведения об источниках доходов в 2014—2021 годы и оформлял дорогостоящее имущество на дядю и супругу, в связи с чем «существует угроза затруднения и невозможности восстановления справедливости в интересах России».