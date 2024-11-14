Ценовое уложение: около половины скидок на распродажах в России — фейк

В категории «Мебель и товары для дома» медианная цена чуть выше 17 тыс. рублей, это на 8% больше, чем в 2023 году. При этом число покупок выше на 5% в сравнении год к году, в том числе в онлайне — на 17%. В группе «Электроника и бытовая техника» цены выросли в среднем на 7% — до 11,6 тыс. рублей, а число покупок увеличилось на 3% (при этом в онлайне — на 40%).