Бразилия сделала Новый банк развития БРИКС партнером G20

«В этом году Новый банк развития выступил партнером “Группы двадцати” и впервые был приглашен бразильским председательством к участию в многочисленных мероприятиях форума, в том числе и на саммит лидеров, что свидетельствует о росте его международного авторитета и позиций», — отметил дипломат.
Он подчеркнул, что пока сложно говорить, выльется ли участие банка в мероприятиях «Группы двадцати» в конкретные проекты.
«Но тот факт, что “Группа двадцати “признала важность этого нового банковского механизма, установила с ним в этом году партнерские отношения, вступила в дискуссии и ведет прямой диалог — это, на мой взгляд, очень важный фактор”, — сказал Бердыев.
«В “Группе двадцати” есть страны, которые могли бы взаимодействовать с этим банком, могли бы рассмотреть вопрос своего подключения к его деятельности и даже вхождения в состав акционеров. На мой взгляд, такие перспективы вполне реальны», — добавил дипломат.
Отвечая на вопрос о том, встретила ли инициатива Бразилии сопротивление со стороны западных стран, Бердыев подчеркнул, что они вряд ли испытали от такого решения большое удовольствие.
«Но открыто против такой инициативы Бразилии как председателя в “Группе двадцати” никто не высказывался. Согласно установленным традициям в “двадцатке”, у страны-председателя есть возможность самой определять тот круг партнеров, которые приглашаются на мероприятия. Бразилия такое решение приняла», — сказал Бердыев.