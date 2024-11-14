Банки Казахстана увеличили сроки проведения платежей российского бизнеса

Банки Казахстана осенью 2024 года резко увеличили сроки проведения платежей российского бизнеса, рассказали РБК представители транспортных компаний и профильные юристы.
Как изменились сроки проведения платежей
К ноябрю 2024 года средний срок проведения платежей между Россией и Казахстаном увеличился на 24% по сравнению с июлем текущего года и в некоторых случаях может доходить до двух месяцев, рассказал РБК финансовый директор транспортной компании ПЭК Роман Ромашевский. Он объясняет это тем, что казахстанские банки ужесточили комплаенс в отношении переводов из России. «Финансовые организации запрашивают все больше дополнительных документов и пояснений с данными о компаниях-отправителях и получателях денежных средств, характеристиках товара и подробностях сделки», — пояснил Ромашевский.
Средний срок проведения платежей между Россией и Казахстаном на данный момент действительно вырос и может составлять от нескольких недель до двух месяцев, подтвердил управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев: «Чем сложнее и крупнее транзакция, тем дольше ее обработка». По словам ведущего юриста REVERA Kazakhstan Алибека Слана, на данный момент средний срок проведения платежей между Россией и Казахстаном составляет примерно две-три недели.
Ситуация с платежами в Казахстан ухудшилась примерно три недели назад, дополняет основатель Digital ВЭД Анна Фомичева: «Сейчас минимальный срок проведения расчетов составляет 7−10 дней, но может доходить и до одного месяца. У нас более половины расчетов проходит с такими задержками». Фомичева также подтверждает, что местные банки усилили комплаенс и требуют предоставлять им документы, подтверждающие, что товар не является санкционным. «При этом речь идет о прямых контрактах с растаможкой в Казахстане, не о транзите. Его стало невозможно проводить еще примерно год назад. Поэтому мы приняли решение не использовать казахстанские банки до стабилизации ситуации. Это стало долго и экономически невыгодно», — объясняет Фомичева.
По данным гендиректора Logita Trade Татьяны Алексеевой, платежи через Казахстан проходят, только вместо четырех дней это занимает пять дней. Алексеева подчеркивает, что ничего критичного пока не происходит.
Источник в одной из логистических компаний рассказал, что его компания столкнулась с невозможностью перевести рубли через представительство одного их казахстанских банков в России, так как кредитная организация запросила все возможные документы: контракт, поручения, заявку, коды товара, какая услуга, чуть ли не фото грузов. В итоге транспортная компания нашла другой казахстанский банк для проведения платежей — он тоже запрашивает документы, но «не всю подноготную», а только основную информацию, поделился он.
Это не первое ужесточение условий проведения переводов российского бизнеса со стороны банков Казахстана. Например, в апреле 2024 года «Опора России» уже жаловалась на «зависающие» на недели платежи из России в Казахстан. Летом текущего года транспортные компании отмечали, что доля отказов в платежах через банки стран Центральной Азии в июле выросла до 30%.
Как отмечает Ромашевский, в настоящее время ситуация улучшилась со всеми странами региона, кроме Казахстана. «В ноябре средний срок проведения платежей между Россией и азиатскими странами СНГ (Узбекистан, Таджикистан, Киргизия) сократился более чем на 70% по сравнению с июлем — до 3−5 дней. В первую очередь это связано с увеличением доли платежей в национальных валютах — показатель во взаимном товарообороте достиг 80%, в категории экспорта со странами Средней Азии — 84%, по данным Министерства иностранных дел и ФТС России. Кроме того, бизнес выстроил дополнительные механизмы оплаты и теперь при возникновении напряженности переориентирует на эти модели партнеров и заказчиков», — отметил Ромашевский.
Почему казахстанские банки усиливают комплаенс
Усиление комплаенса со стороны казахстанских банков связано с рядом причин, в первую очередь с давлением международных санкций и усилением глобальных мер по борьбе с отмыванием денег, считает Гусев. «Казахстан, соседствуя с Россией, подвергается внешнему давлению и стремится минимизировать риски нарушения санкционного режима. Любое подозрение на участие в незаконных схемах грозит банкам серьезными репутационными потерями», — рассуждает юрист. Такую же причину усиления комплаенса называет и Слан. «Банки стремятся снизить свои риски и в рамках комплаенс-процедур тщательно проверяют клиентские операции на предмет возможных санкционных рисков и угроз», — добавляет юрист.
В сентябре 2024 года агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что российские банки и компании стали чаще выбирать Казахстан для проведения валютных операций с Китаем. Это произошло, после того как США ввели санкции против Мосбиржи и усилили меры, грозящие вторичными санкциями для иностранных банков, помогающих России обходить ограничения, что в итоге повлияло на сотрудничество российских банков с контрагентами из Китая и Турции. Bloomberg отмечал, что на усиление роли казахстанских банков также указывали возросшие объемы сделок на Казахстанской фондовой бирже (KASE): с июня по август 2024 года среднемесячные объемы торгов тенге на валютном рынке биржи по отношению к китайской и российской валютам выросли более чем вдвое по сравнению с первыми пятью месяцами года, составив 893 млн юаней ($127 млн) и 86 млрд руб. ($925 млн) соответственно.
Казахстан исторически является одним из контрагентов России, но из-за риска вторичных санкций большинство банков, работающих с платежами из России и в Россию, усилили меры контроля и стали более детально проверять документы, рассказали в консалтинговой компании ITSWM: «У банка нет жестких требований к срокам обработки платежей, так как первичная задача банка — получить достаточное и адекватное количество информации касательно каждой транзакции, должным образом осуществить проверку. Таким образом, нагрузка возрастает как на небольшие, так и на крупные банки, так как первые ограничены в ресурсах, а вторые сталкиваются с резким ростом числа транзакций, что требует дополнительного персонала, что не всегда возможно».
По словам Слана, казахстанские банки требуют, чтобы клиенты продемонстрировали наличие бизнес-связей с Казахстаном, к которым могут относиться договоры с местными контрагентами на поставку товаров на территории Казахстана, а также документы, подтверждающие юридический адрес в стране. «Один из наших клиентов столкнулся с тем, что банк запросил дополнительные доказательства его “вовлеченности” в деятельность на территории Казахстана. Когда клиент не смог предоставить необходимые документы, банк приостановил операции по его счету. В другом случае банк отказал в открытии счета из-за того, что клиент занимался поставкой товаров, включенных в санкционные списки. Примечательно, что отказ был основан на санкциях, наложенных не только Европейским союзом или США, но даже Японией», — привел примеры Слан. Он пояснил, что требования к документам и уровень проверки могут различаться от банка к банку.
В целом проблемы с платежами из России начались еще в 2022 году после введения санкций из-за военной операции России на Украине. С декабря 2023 года банки из дружественных стран начали дополнительно ужесточать подходы к работе с российскими компаниями из-за указа президента США, согласно которому иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками подсанкционным лицам из России и содействие поставкам российскому ОПК. В июне 2024 года США ужесточили этот санкционный режим, включив в определение российской военно-промышленной базы всех российских подсанкционных лиц, в частности российские банки, что повысило риск ограничений за взаимодействие с ними.