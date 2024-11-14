Банки Казахстана увеличили сроки проведения платежей российского бизнеса

По словам Слана, казахстанские банки требуют, чтобы клиенты продемонстрировали наличие бизнес-связей с Казахстаном, к которым могут относиться договоры с местными контрагентами на поставку товаров на территории Казахстана, а также документы, подтверждающие юридический адрес в стране. «Один из наших клиентов столкнулся с тем, что банк запросил дополнительные доказательства его “вовлеченности” в деятельность на территории Казахстана. Когда клиент не смог предоставить необходимые документы, банк приостановил операции по его счету. В другом случае банк отказал в открытии счета из-за того, что клиент занимался поставкой товаров, включенных в санкционные списки. Примечательно, что отказ был основан на санкциях, наложенных не только Европейским союзом или США, но даже Японией», — привел примеры Слан. Он пояснил, что требования к документам и уровень проверки могут различаться от банка к банку.