Сенатор предложил увеличить не облагаемые налогом суточные в командировках

«Прошу вас, в рамках своей компетенции, сообщить позицию возглавляемого вами ведомства относительно индексации размера суточных, не облагаемых НДФЛ, до 1500 рублей за каждый день командировки на территории России и 3500 рублей за каждый день командировки в других странах. Данное повышение максимальных размеров суточных, не облагаемых НДФЛ, позволит работодателям по своему усмотрению увеличить их размер в пределах 1500 и 3500 рублей соответственно, что улучшит денежное содержание работников, профессии которых предусматривают командировки», — говорится в обращении Гибатдинова на имя министра труда Антона Котякова.
Сенатор также отметил, что в настоящее время максимальный размер суточных, не облагаемых НДФЛ, в командировках по России составляет 700 рублей, а в командировках в других странах — 2500 рублей.
«Указанные максимальные размеры были установлены до 2020 года в целях защиты прав работников на суточные. Ввиду макроэкономических изменений: роста инфляции, цен на продукты первой необходимости, данные лимиты с течением времени не гарантируют работнику удовлетворения базовых потребностей в течение всего дня. В случае повышения МРОТ с 1 января 2025 года до 22 400 рублей, минимальный суточный размер содержания будет значительно превышать 700 рублей», — подчеркнул политик.
В беседе с РИА Новости Гибатдинов отметил, что подобное увеличение станет плюсом «как для сотрудников, так и для владельцев бизнеса».
«Мы находимся в такой ситуации, когда нужно поддерживать предпринимателей на государственном уровне. Освобождение от дополнительных налогов будет способствовать развитию бизнеса, что в перспективе благоприятно повлияет на экономику страны», — констатировал парламентарий.