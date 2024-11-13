Сенатор предложил увеличить не облагаемые налогом суточные в командировках

«Прошу вас, в рамках своей компетенции, сообщить позицию возглавляемого вами ведомства относительно индексации размера суточных, не облагаемых НДФЛ, до 1500 рублей за каждый день командировки на территории России и 3500 рублей за каждый день командировки в других странах. Данное повышение максимальных размеров суточных, не облагаемых НДФЛ, позволит работодателям по своему усмотрению увеличить их размер в пределах 1500 и 3500 рублей соответственно, что улучшит денежное содержание работников, профессии которых предусматривают командировки», — говорится в обращении Гибатдинова на имя министра труда Антона Котякова.