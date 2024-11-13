Росстат оценил рост экономики в третьем квартале

А экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предсказывают возможность стагфляции в России, то есть одновременной стагнации (или спада) и высокой инфляции. Из-за жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, по мнению экономистов ЦМАКП, ситуация может развиваться по сценарию «шока со спадом производства» с высоким потенциалом корпоративных банкротств и разрастанием неплатежей. Для предотвращения перехода динамики ВВП в отрицательную зону «ключевая ставка ЦБ к середине 2025 года должна быть снижена примерно до 15−16%, указывают экономисты ЦМАКП. Актуальный прогноз ЦБ предполагает среднегодовую ключевую ставку в этот период на уровне 17−20%».