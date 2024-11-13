Росстат оценил рост экономики в третьем квартале

Рост экономики по итогам третьего квартала 2024 года замедлился до 3,1% в годовом выражении против 4,1% во втором квартале 2024 года, следует из предварительной оценки Росстата, опубликованной в среду, 13 ноября. «Индекс физического объема валового внутреннего продукта в третьем квартале 2024 года относительно соответствующего периода 2023 года по предварительной оценке cоставил 103,1%», — отмечается в сообщении ведомства. Данные вновь предоставлены без учета статистической информации по Донецкой и Луганской Народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям.
Предварительная («нулевая») оценка выполнена производственным методом (сумма валовой добавленной стоимости всех отраслей). Так, в обрабатывающих производствах добавленная стоимость выросла на 6% в третьем квартале 2024 года (к тому же периоду предыдущего года), в розничном товарообороте — также на 6%. Первая оценка ВВП за третий квартал будет опубликована 13 декабря.
Во втором квартале 2024 года, по данным Росстата, рост ВВП составлял 4,1% в годовом выражении, что ниже показателя первого квартала в 5,4%.
Несмотря на замедление, предварительная оценка Росстата оказалась выше оценки Минэкономразвития, опубликованной в конце октября (плюс 2,9% в третьем квартале).
В Минэкономразвития с учетом поступивших данных Росстата уточнили оценку роста экономики за девять месяцев: он составил 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба министерства. «Основным драйвером стала обрабатывающая промышленность, где наибольший вклад внес машиностроительный комплекс. Так, высокие показатели демонстрировало производство отдельных транспортных средств и оборудования (включая вагоны, тепловозы и пр.), а также выпуск компьютеров, электроники», — приводит пресс-служба слова директора департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Льва Денисова. Высокий уровень потребительской активности, по его мнению, поддерживается ростом доходов населения.
На замедление экономики России ранее указали экономисты из Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) Российской академии наук. В первую очередь, по мнению экспертов, оно обусловлено продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики (Банк России 25 октября повысил ключевую ставку до рекордных 21%) и фронтальным увеличением других издержек: оплаты труда, транзакционных издержек во внешней торговле, тарифов на транспортировку и услуги ЖКХ, введением дополнительных сборов.
А экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предсказывают возможность стагфляции в России, то есть одновременной стагнации (или спада) и высокой инфляции. Из-за жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, по мнению экономистов ЦМАКП, ситуация может развиваться по сценарию «шока со спадом производства» с высоким потенциалом корпоративных банкротств и разрастанием неплатежей. Для предотвращения перехода динамики ВВП в отрицательную зону «ключевая ставка ЦБ к середине 2025 года должна быть снижена примерно до 15−16%, указывают экономисты ЦМАКП. Актуальный прогноз ЦБ предполагает среднегодовую ключевую ставку в этот период на уровне 17−20%».
Тем не менее по итогам расчетов, основанных на доступных на начало ноября данных статистики, ИНП РАН повысил прогноз прироста ВВП по итогам 2024 года: там ожидают, что экономика вырастет на 3,9%, что совпадает с официальным прогнозом Минэкономразвития (месяцем ранее ИНП прогнозировал годовой рост ВВП на 3,7%). Прогноз Банка России предполагает увеличение ВВП в этом году на 3,5−4%.
8 ноября Банк России сообщил, что отслеживаемая им динамика отраслевых финансовых потоков указывает на постепенное замедление экономической активности в начале четвертого квартала. В октябре объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, снизился на 2,9% относительно среднего уровня третьего квартала 2024 года, указали в ЦБ.