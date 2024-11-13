Российскую нефть ESPO впервые с 2022-го начали продавать в КНР с премией

«ESPO — наиболее востребованный в Китае российский сорт из-за его высокого качества и, что не менее важно, короткого транспортного плеча», — рассуждает Белогорьев. За марку с КНР сейчас конкурирует только Индия, однако транспортные издержки при поставках этой нефти на индийский рынок выше и при текущих ценах для НПЗ страны этот сорт не привлекателен. «Рост спроса на ESPO в Индии, наблюдавшийся этим летом, был связан с вялым потреблением в Китае, что позволило увеличить дисконты. Но при высоком спросе на китайском рынке интерес к ESPO со стороны Индии резко снижается», — говорит эксперт.