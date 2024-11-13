Российскую нефть ESPO впервые с 2022-го начали продавать в КНР с премией

Российская нефть ESPO (ВСТО) снова торгуется на основном для нее рынке Китае с премией, рассказали РБК в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). Подобная ситуация была типичной до 2022 года, но не наблюдалась при сравнении с ближневосточным бенчмарком Dubai уже около двух с половиной лет.
Согласно последним расчетам ЦЦИ, премия ESPO к Platts Dubai на базисе CIF (в порту потребителя) в Китае достигла около $0,7 за барр. «Последние 2,5 года наблюдался дисконт [к Dubai], но в конце октября премия вернулась», — констатирует аналитик центра Давид Мартиросян.
При этом премия на ESPO ранее уже фиксировалась по отношению к бенчмарку Brent, хотя такое сравнение менее типично. Так, в конце сентября для китайского рынка она составляла $0,2−0,5 на базисе DES (поставка в порт без растаможивания) и наблюдалась впервые с ноября 2023 года, сообщало агентство Reuters.
Почему возник дисконт
Легкая и малосернистая ESPO — премиальная российская марка, поэтому до 2022 года, как правило, торговалась с премией. Традиционно привязка ее стоимости осуществляется к ближневосточному бенчмарку Dubai, тогда как нефть основного отечественного сорта Urals продается дешевле и сравнивается с Brent.
Однако из-за геополитической ситуации с 2022 года российская нефть торгуется с дисконтами к мировым бенчмаркам. На базисе FOB (в порту отгрузки) они складываются из стоимости транспортировки товара (фрахта), скидки на CIF (в порту покупателя) и прочих переменных (например, конвертация валюты или маржа трейдера). Скидка на CIF, в свою очередь, учитывает качество нефти и политический риск на конкретном рынке.
Тем не менее изменения наблюдаются и на базисе FOB Козьмино, откуда отправляются партии ESPO. Хотя марка там по-прежнему продается с дисконтом, показатель обновил минимум последних нескольких лет. По данным на 6 ноября, он составил $1,9 за барр. резко сократившись к предыдущей неделе на 17,7%. Это произошло, несмотря на снижение стоимости ESPO на FOB на 2,1% за неделю, до $70,3 за барр. Ставка фрахта в Китай уменьшилась на 1,4%, до $2,3 за барр., что также свидетельствует о премии на рынке потребителя, отмечают в ЦЦИ.
Ранее скидка на FOB Козьмино для марки в среднем по месяцу минимально достигала $2,6 за барр., этот уровень был зафиксирован в марте 2024-го, показывают данные ЦЦИ. В то же время премия в дальневосточном порту в последний раз наблюдалась только в феврале 2022 года, составив тогда $2,23 за барр., после чего в марте сменилась дисконтом к Dubai, сразу в размере $14,28 за барр.
Основная причина сложившейся динамики кроется в высоком спросе со стороны китайских НПЗ, объясняет Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ). Причем речь идет как о независимых нефтепереработчиках, так и, например, о государственной Sinopec. Дополнительным стимулом стало снижение в этом году поставок в Китай арктических российских сортов Novy Port, ARCO и Varandey. В ЦЦИ добавляют, что поддержку премиальным продажам ESPO могло оказать и сокращение закупок иранской нефти.
«ESPO — наиболее востребованный в Китае российский сорт из-за его высокого качества и, что не менее важно, короткого транспортного плеча», — рассуждает Белогорьев. За марку с КНР сейчас конкурирует только Индия, однако транспортные издержки при поставках этой нефти на индийский рынок выше и при текущих ценах для НПЗ страны этот сорт не привлекателен. «Рост спроса на ESPO в Индии, наблюдавшийся этим летом, был связан с вялым потреблением в Китае, что позволило увеличить дисконты. Но при высоком спросе на китайском рынке интерес к ESPO со стороны Индии резко снижается», — говорит эксперт.
Тем не менее, считает Белогорьев, премия вряд ли удержится долго, в том числе поскольку на ее формирование повлияли относительно низкие ставки фрахта и некоторое проседание отгрузок. С учетом прогноза по снижению спроса в Китае на фоне плановых ремонтов НПЗ говорить об устойчивости такого тренда трудно, согласен Мартиросян. «Плюс внимание сейчас приковано к будущей политике [избранного президента США Дональда] Трампа. Если будут ведены пошлины на импорт нефти, за исключением Канады, то Саудовская Аравия будет вынуждена диверсифицировать поставки на рынки Азии», — рассуждает он.