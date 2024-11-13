Россия запретила ввоз мяса и яиц из одного региона Турции

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает следующее. В связи с ухудшением на территории Турции эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 12 ноября 2024 года вводятся временные ограничения на импорт в РФ из административной территории Турции — провинция Конья — следующей продукции: живая птица, инкубационное и пищевое яйцо; мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы», — говорится в документе.
Кроме того, вводится запрет на транзит по территории РФ живой птицы из этого региона.
В нем отмечается, что под исключение попадает продукция, подверженная переработке, разрушающей вирусы гриппа птиц.
«Настоящую информацию примите к исполнению и доведите до сведения органов управления ветеринарией субъектов Российской Федерации и организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность», — уточняется в документе.
Ранее, 31 октября, в Минсельхозе России сообщили о снижении отпускных цен на яйца. Ситуация со стоимостью стабильная, подчеркнули там. Так, отпускные цены на яйца первой и второй категорий с начала года упали на 19,2 и 24,8% соответственно. Текущая динамика указывает на дальнейшее увеличение производства этой продукции, добавили в министерстве.