Россия запретила ввоз мяса и яиц из одного региона Турции

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает следующее. В связи с ухудшением на территории Турции эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 12 ноября 2024 года вводятся временные ограничения на импорт в РФ из административной территории Турции — провинция Конья — следующей продукции: живая птица, инкубационное и пищевое яйцо; мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы», — говорится в документе.