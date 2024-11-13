Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия запретила ввоз мяса и яиц из одного региона Турции

В Россию запрещен ввоз мяса и яиц из одного региона Турции провинции Конья. Эту информацию Известиям 13 ноября подтвердили в пресс-службе Россельхознадзора. Также у редакции есть документ, разосланный службой руководителям территориальных управлений.

Источник: Louis Hansel/CC0

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает следующее. В связи с ухудшением на территории Турции эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 12 ноября 2024 года вводятся временные ограничения на импорт в РФ из административной территории Турции — провинция Конья — следующей продукции: живая птица, инкубационное и пищевое яйцо; мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы», — говорится в документе.

Кроме того, вводится запрет на транзит по территории РФ живой птицы из этого региона.

В нем отмечается, что под исключение попадает продукция, подверженная переработке, разрушающей вирусы гриппа птиц.

«Настоящую информацию примите к исполнению и доведите до сведения органов управления ветеринарией субъектов Российской Федерации и организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность», — уточняется в документе.

Ранее, 31 октября, в Минсельхозе России сообщили о снижении отпускных цен на яйца. Ситуация со стоимостью стабильная, подчеркнули там. Так, отпускные цены на яйца первой и второй категорий с начала года упали на 19,2 и 24,8% соответственно. Текущая динамика указывает на дальнейшее увеличение производства этой продукции, добавили в министерстве.