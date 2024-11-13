Минэнерго может снять запрет на экспорт бензина из России

«Минэнерго подготовило свои предложения (о снятии запрета на экспорт бензина — ред.) и уже внесло в правительство на рассмотрение. Мы снимем сейчас ограничения на экспорт, потому что с ценами все стабильно, ситуация на рынке стабильная, поэтому можно снять ограничения — они вводились, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке», — сказал он.