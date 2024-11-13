Индекс Мосбиржи, золото, акции ЮГК, дивиденды «Татнефти»: дайджест

Кроме того, цены на золото снижаются на фоне ожиданий рынков ключевых экономических данных США и комментариев от должностных лиц Федеральной резервной системы по поводу дальнейшей траектории процентной ставки, пишет Reuters. В среду, 13 ноября, выйдут данные по индексу потребительских цен, в четверг — по индексу цен производителей и еженедельным заявкам на пособие по безработице, а в пятницу — данным по розничным продажам.