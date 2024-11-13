Индекс Мосбиржи, золото, акции ЮГК, дивиденды «Татнефти»: дайджест

Индекс Мосбиржи
Российский рынок отступил вниз после семи торговых сессий подряд. По итогам торгов 12 ноября индекс Мосбиржи снизился на 1,03%, до 2756,76 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся чуть ниже — на отметке 2745,27 пункта. Долларовый индекс РТС в понедельник по итогам основной торговой сессии опустился на 1,03%, до 886,56 пункта.
Наибольший рост в составе индекса Мосбиржи по итогам торгов 12 ноября показали акции ПИКа (+2,53%), МКБ (+2,4%), «Самолета» (+1,36%), «Полюса» (+0,79%), «Норникеля» (+0,76%).
Наибольшее падение продемонстрировали акции «Ростелекома» (-5,48%), ММК (-3,66%), АФК «Система» (-3,54%), «Северстали» (-3,49%), банка «Санкт-Петербург» (-3,41%).
Ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева полагает, что возможной причиной снижения рынка могла стать фиксация прибыли после продолжительного роста.
«Текущий откат рынка акций, с одной стороны, воспринимаем в качестве локальной коррекции после мощного импульса роста. С другой — все движение по-прежнему укладывается в сценарий широкого боковика, который актуален с начала осени», — говорит руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
По его словам, на дневном графике индекса Мосбиржи сейчас нейтральная картина. Аналитик полагает, что сегодня бенчмарк может остаться вблизи уровня 2750 пунктов.
Аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова отметила, что индекс Мосбиржи отступил от психологически важных значений. Она считает, что если индикатор будет находится на отметке выше 2675 пунктов, то рынок сможет вернуться к октябрьскому пику 2838 пунктов. При этом, по мнению Кожуховой, стоит учитывать «хрупкость текущего роста», который на данный момент не обеспечен фундаментальными факторами.
Сегодня вечером игроки рынка получат данные по потребительской инфляции в России в октябре. По словам Елены Кожуховой, замедления темпов инфляции не ожидается и делать ставки на смягчение позиции Центробанка пока рано.
Аналитик ФГ «Финам» Гордей Смирнов считает, что коррекция индекса Мосбиржи может продолжиться до уровня 50-дневной скользящей средней в районе 2727 пунктов.
Цены на золото
Цены на золото во вторник ненадолго опускались ниже отметки $2600 за унцию, на минимуме составив $2595,7 за унцию. Котировки драгметалла сразу отскочили и закрыли день на уровне $2606,3 за унцию (-0,44%).
Утром 13 ноября золото демонстрировало рост, на пике достигнув $2619,1 за унцию.
Золото активно дешевеет с момента победы Дональда Трампа на выборах в США. За это время котировки драгметалла потеряли более 5%, реагируя на укрепление доллара. Более сильный доллар делает слитки золота менее привлекательными для держателей других валют.
Кроме того, цены на золото снижаются на фоне ожиданий рынков ключевых экономических данных США и комментариев от должностных лиц Федеральной резервной системы по поводу дальнейшей траектории процентной ставки, пишет Reuters. В среду, 13 ноября, выйдут данные по индексу потребительских цен, в четверг — по индексу цен производителей и еженедельным заявкам на пособие по безработице, а в пятницу — данным по розничным продажам.
Распродажи на рынке золота также имеют технический характер — после того, как цены опустились ниже 50-дневной скользящей средней, фонды начали закрывать длинные позиции в металле, отметил руководитель отдела исследований Pepperstone Group Крис Уэстон.
Акции ЮГК
Акции ЮГК оказались среди лидеров роста по итогам торгов во вторник, 12 ноября. Котировки компании двигались против рынка и завершили день в плюсе на 11,83%, до ₽0,672 за бумагу — вопреки снижению цен на золото.
Вчера стало известно, что Ростехнадзор снял запрет на работу на трех уральских месторождениях ЮГК.
В августе Ростехнадзор выявил нарушения в эксплуатации четырех месторождений — Карьер «Березняковский», Карьер «Светлинский», Карьер «Курасан», Карьер «Южный Курасан», запретив выполнять на них горные работы на 90 суток. Позже ЮГК обратилась в суд, попросив приостановить решение, однако получила отказ. Теперь добыча приостановлена только на одном из четырех месторождений — «Светлинское».
На долю уральского дивизиона корпорации приходится порядка 50% добычи.
«В ближайшее время ждем прогнозов от компании по производственному плану. В любом случае снятие ограничений — позитивный драйвер для акций, существенно снижающий риски», — отметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
Это безусловный позитив для компании, также уверены аналитики проекта Market Power. Результаты третьего и четвертого кварталов, а также выплата и размер дивидендов во многом зависят именно от возобновления работ на этих карьерах, подчеркнули эксперты.
Главный аналитик ПСБ Алексей Головинов полагает, что хотя новость позитивная, стоит дождаться обновленного прогноза по добыче, чтобы оценить, насколько снизятся результаты.
«Вполне вероятно, что локальный пик по ценам на золото уже был пройден. Однако из-за остановки добычи ЮГК не смогла полностью воспользоваться сложившейся ситуацией, что может негативно сказаться на финансовых показателях золотодобытчика», — предупредил эксперт.
Дивиденды «Татнефти»
В среду, 13 ноября, совет директоров «Татнефти» обсудит рекомендацию по дивидендам за 9 месяцев 2024 года.
Текущий консенсус, собранный «Интерфаксом» полагает, что компания может выплатить акционерам ₽24,2 на акцию.
В октябре компания уже выплатила дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере ₽38,2 на акцию. Выплата превзошла ожидания. В целом «Татнефть» в последние годы наращивала дивиденды: учитывая промежуточные дивиденды, общий дивиденд за прошлый год составил ₽87,88 на акцию. За весь 2022 год «Татнефть» направила акционерам ₽67,28 на акцию.
Ранее старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит прогнозировал, что дивиденды нефтедобытчика за весь 2024 год могут составить около ₽100 на акцию.
Аналитики «БКС Мир инвестиций» ожидают роста котировок «Татнефти» в случае дивидендного сюрприза, «то есть повышения коэффициента дивидендных выплат до 75−90% в 2024 году».
Согласно дивидендной политике, «Татнефть» платит не менее 50% чистой прибыли по МСФО или РСБУ, в зависимости от того, по какому стандарту учета показатель окажется выше. Выплаты осуществляются три раза в год — за первое полугодие, третий и четвертый кварталы. Влвдельцы обыкновенных акций и «префов» получают оджинаковые выплаты на акцию.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽96,5, продать — по ₽95;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽97,39, продать — по ₽96,45.
Самые дешевые евро:
- Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽103,7, продать — по ₽92,9;
- ОТП Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽104,5, продать — по ₽98,5.
Самые дешевые юани:
- Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить юани можно по ₽14,08, продать — по ₽13,91;
- Ингосстрах Банк (ст. м. «Белорусская», «Новослободская», «Улица 1905 года», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,15, продать — по ₽13,65.
Корпоративные события
«Татнефть». Совет директоров примет решение по дивидендам за девять месяцев 2024 года.
Другие важные события
IX Всероссийский банковский форум «Цифровой банк для бизнеса» в Москве.
Россия: индекс потребительских в октябре — 19:00 мск.
Россия: ВВП за третий квартал 2024 года — 19:00 мск.
США: индекс потребительских цен в октябре — 16:30 мск.
США: краткосрочные прогнозы по рынку нефти от Минэнерго — 20:00 мск.
США: запасы нефти по данным API — 00:30 мск 14 ноября.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2756,76 (-1,03%).
Индекс РТС: 886,56 (-1,03%).
S&P 500: 5984,00 (-0,29%).
Dow Jones Industrial Average: 43 910,98 (-0,86).
NASDAQ Composite: 19 281,40 (-0,09%).